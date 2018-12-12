彩虹下的約定 22日唱暖你的心

2018年12月12日 04:12 中國時報 張穎齊╱基隆報導

歲末年終將至，為了帶給基隆市民美好的聽覺饗宴，由陳美香老師帶領的暖韻合唱團及教師合唱團，將在22日晚上7時30分於基隆市立文化中心演藝廳，表演合唱主題「彩虹下的約定」，此次演出採免費索票、自由入場，他們將用美好的歌聲，譜出一道音樂的彩虹，帶給大家溫暖的祝福。

暖韻合唱團成軍17年，源起是希望推廣社區音樂文化、合唱藝術，凝聚社區情感，團員來自社區各角落，年齡有長有幼。合演的基隆市教師合唱團，則是由一群喜愛音樂的老師所組成，成立的32年以來，在全台各地巡迴演唱，多次參加台灣鐸聲獎合唱比賽，屢獲佳績。

這次音樂會，全場分為4幕。第1幕「為生命高歌」，由暖韻以《月琴》、《鄉愁四韻》、《再別康橋》及《出塞曲》演唱4首國語民歌；第2幕「繽紛的彩虹」，應邀合演的教師合唱團演唱《阿母的頭鬘》、《阿母織的膨絲衫》、《桂花巷》、《風吹》、《台灣民謠組曲》等台語歌曲。

下半場第3幕則由暖韻以《我的心哪》、《頭一次的愛》、《耶和華祝福滿滿》及《彩虹下的約定》4首宗教歌曲，吟唱上帝「豐盛的祝福」；最後第4幕暖韻與教師共同演出《草仔枝》、《遊子回鄉》、《伊是咱的寶貝》、《阮若打開心內門窗》和《滿山春色》，吟唱出生命中「永恆的約定」。

(中國時報)