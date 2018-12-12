掃射豪宅22槍 嫌犯投案

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中國時報
／屏東報導

崁頂鄉一處豪宅11日凌晨傳槍響，27歲陳姓男子疑與屋主姪子有嫌隙，憤而持AR15長槍對大門至少開22槍洩憤，且在犯後主動向警方投案交槍；東港警方指出，這是近來第3起槍擊案且連2案嫌犯主動投案交槍，不排除案案相關且有恐嚇意味，將再針對不良分子聚集場所加強掃蕩。

警方調查，陳嫌無前科，供稱是因與屋主的姪子有債務糾紛，進而引發這起槍擊案，而經採證後，發現遭開槍的民宅大門留有17個彈孔、案發現場則有22顆彈殼，火力不小，幸無人傷亡。

警方指出，陳嫌投案後，辯稱自知法網難逃，所以才主動投案並交出1把長槍及2個彈匣、10顆子彈，訊後將依槍砲罪嫌移送法辦。

然而，警方懷疑案情並不單純，因為這已是近月來第三起槍擊案，且是連兩案都由嫌犯在疑似「警告性開槍」且無人傷亡後，主動交槍投案，而理由都是債務糾紛，因此不排除案案相關，而為此，警方也將針對不良分子聚集場所進行加強性掃蕩，消泯治安疑慮。

據了解，11月底崁頂一處私人神壇凌晨4時遭開16槍，事後曾嫌向鳳山警方繳出AR15突擊步槍、貝瑞塔手槍各1支，而10月中旬崁頂往東港路上，也發生疑因債務糾紛導致的槍擊案，警方在涉嫌人張姓男子車上起獲改造手槍。

(中國時報)

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