國際大賽奪金 華夏學子揚威

華夏科技大學化妝品應用系學生傅娟（右）首次參與國際賽事，11月前往日本參加SPC GLOBAL舉辦的萬人美容美髮競賽，與日本、南韓、新加坡、大陸等多國選手同台競技，奪得國際部門創意包頭組及染髮造型設計組金賞獎，讓台灣美髮技巧揚名國際。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

華夏科技大學化妝品應用系學生傅娟首次參與國際賽事，11月前往日本參加SPC GLOBAL舉辦的萬人美容美髮競賽，與日本、南韓、新加坡、大陸等多國選手同台競技，奪得國際部門創意包頭組及染髮造型設計組金賞獎，讓台灣美髮技巧揚名國際。

SPC GLOBAL萬人美容美髮競賽總決賽11月在日本橫濱市登場，中華民國國際理燙髮美容研究協會會長林素英帶領老師及選手共50人前往競賽，台灣共贏得11金、1銀、3優秀賞優異成績。

值得一提，傅娟首次參與國際賽事，與指導老師石美芳、其他選手一起歷經2個月集訓，為提升技術及美學造型，甚至練習到凌晨4時許，所有的辛苦都沒有白費，一舉在日本舞台中嶄露頭角，消息傳回學校，師生們同感榮耀為她喝采。

華夏科技大學表示，傅娟第一次參賽動態項目的創意包頭及靜態項目的染髮造型設計組，對每個選手來說，要同時面臨兩種挑戰，都是非常嚴苛的挑戰；可以和世界最棒的選手同場競技，彼此觀摩就是最好的學習，期待選手們繼可以繼續努力。

另外，除了化妝品應用系學生表現優異，華夏科大與該校育成中心廠商重鎮科技公司合作推動產學合作計畫，由電機系老師張信宏帶領學生林沅樺，為保一總隊建立成現代化數位智慧靶場。

(中國時報)

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