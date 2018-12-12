境外生文化周 中原化身國際村

中原大學有1246名境外生，校方12月舉辦「境外生文化周」。來自越南、印尼、菲律賓、韓國、日本、大陸、馬來西亞、巴基斯坦上百位學生齊聚，將傳統服飾、樂器及家鄉料理送到現場。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／桃園報導

中原大學有1246名境外生，校方12月舉辦「境外生文化周」。來自越南、印尼、菲律賓、韓國、日本、大陸、馬來西亞、巴基斯坦上百位學生齊聚，將傳統服飾、樂器及家鄉料理送到現場，讓學生不用出國，就可感受異國風情。

各國學生並在校園設立了多元文化風格的攤位，同時還有各國傳統樂器表演，讓大家在視覺及味蕾各有不同享受。物理系學生賴鏡元表示，喜歡韓國同學帶來的辣年糕，跟夜市比起來，口味大有不同，醬料也相當獨特，感受到不同的「韓流」。

馬來西亞學生林鳴如帶來的「手繪Henna」，也大受歡迎。她說，源自印度的Henna是一種彩繪紋身，是作為嫁娶時給予新人的祝福。學生劉天日說，這是他第一次體驗Henna，他又說，有別刺青是永久性的，Henna只有2周效期，不但新鮮又好玩，還拉著不少朋友一起體驗。

中原大學表示，為了號召全校師生響應公益活動，「境外生文化周」前兩天的活動收入扣除成本，將會全數捐至國際兒童村，來幫助孤兒度過寒冬。

校方也說，目前境外生有1246人，非學位生則有476人。因為全球化趨勢，學校每年也邀請異鄉遊子舉辦文化活動，讓彼此了解當地特色。學校也因應「新南向政策」，也開設「語言文化交流工作坊」，並邀請外籍學生擔任小老師教授母語，拉近彼此距離。

(中國時報)

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