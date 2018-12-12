鮮甜Q彈 蔡昌憲力推故鄉貢寮鮑

2018年12月12日 04:12 中國時報 張穎齊 、 葉德正 ╱新北報導 ╱新北報導

天氣漸漸變冷，又到了品嚐貢寮鮑的時節，今年因無天災影響，貢寮鮑產量比往年更多，品質也更好，為了推廣貢寮鮑的鮮甜美味，出生於貢寮的藝人蔡昌憲，特別應《保庇新北市》封面之邀，帶著大家來到貢寮蔡家漁場，和他的伯父、堂哥一起示範鮑魚採集，並料理「乾煎貢寮鮑」、「汆燙五味鮑」，大推在地漁產。

剛升為人夫的蔡昌憲，婚宴堅持在東北角辦千人流水席，鮑魚、龍蝦、干貝、海膽、鮮魚、螃蟹、大蝦等海味都入桌，他說，貢寮除了有優美的風景，每到冬天吃鮑魚是他最懷念的美食記憶。

蔡昌憲表示，很多人都分不清鮑魚和九孔的差別，其實「貢寮鮑」包含了九孔跟黑盤鮑，這2種品質、口感都是全台最棒，更是新北農漁產品招牌。他建議，貢寮鮑若是買加工過的罐頭或滷鮑，直接就可以食用，如果是買生鮮的貢寮鮑，就以乾煎、川燙的方式，最能吃出貢寮鮑原味的鮮甜。

除了自家鮑魚美味沒話說，蔡昌憲也推薦新北市府與貢寮區漁會15日在澳底漁港的貢寮鮑養生風味餐辦桌，及限量的貢寮鮑搶購活動，市府已從生產溯源到產銷履歷，先為大家把關；另外，農曆春節腳步將近，蔡昌憲則推薦東北角農漁會各種伴手禮，有貢寮珍珠鮑魚禮盒、石花菜，平溪的茶葉等，都是餽贈親友最體面的年節禮物。

民政局長江俊霆表示，東北角有無敵山海美景，還有各地農漁會搶手伴手禮，更有好吃的貢寮鮑，歡迎大家來享受悠閒生活，品嚐現撈的海底美味，也別忘了上網採購宅配直送，只要動動手指，送禮自用免煩惱。

(中國時報)