永豐高中 韓國發明賽奪1金2銅

2018年12月12日 04:12 中國時報 甘嘉雯／桃園報導

永豐高中校長林裕豐率團參加韓國舉辦的Seoul International Invention Fair 2018比賽，學校共有3件作品參賽，勇奪1金2銅，其中金牌作品為Taoyuan AI Technology Car桃園AI自走車，團隊課程以Arduino Car輪型機器人為主軸，將Arduino Car輪型機器人分成幾個單元，循序漸進結合教學生程式設計與3D模型設計列印的能力。

金牌的桃園AI自走車，課程以Arduino Car輪型機器人為主軸，循序漸進的教學生程式設計與3D模型設計列印的能力。

銅牌的物聯網自動澆灌系統，則從蕈菇生長所需要的條件包含溼度及溫度還有光照的控制。

至於永豐蕈菇雲端數位學習系統研究平台，是由老師共同建置的一個資源共享平台，透過線上共享資源，提供跨科跑班選修「蕈菇探究與實作課程」，運用網頁資源自我學習。

林裕豐說，參賽主要是要延伸科技部高瞻計畫，及AI實驗班計畫等專案，而在過程中，教師社群陳必堅老師在新課綱課程研發，並對應學生在機器人實作的學習；至於楊美珠老師自2011年起參與來高瞻計畫，從生態藝術課程研發植物平台並加入蕈菇主題，強調創客實作的精神，學習資源並進一步推廣至國中端。

(中國時報)