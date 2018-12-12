2018年12月12日 04:11 中國時報 星雲

九合一選舉剛結束，儘管大家對選舉的看法各有不同，我也經常被問及。當然，我也會有一些想法，但我們在佛教裡，對社會不是很了解，因為從古代歷史以來，在政治上的每個朝代，誰當家做主，佛教就擁護那個朝代。因此在我們的心裡，沒有誰好誰壞的黨派分別，也沒有誰勝誰負的政權主觀。社會的和諧、人民的安樂，就是我們佛教最大的心願。

吳寶春事件再度掀起統獨的對立爭議，而我，在台灣居住60多年，還是被認為是外省人。外省人也好，總之也是中國人，但是我也因此不被承認是台灣人，不禁為我們這個社會的是非善惡、社會公理的標準究竟是什麼而感到遺憾。藉此，我也述說自己在台灣一甲子以上的過往辛酸，期盼社會有所改進。

我星雲，民國16年出生於中國江蘇江都縣，12歲時，因為父親在日本發動的南京大屠殺中失蹤，尋父不著，就在南京棲霞山出家。我在出生地揚州住了12年，在南京和鎮江住了12年，在台灣住了68年了，我今年92歲。

回想民國38年春天，我率領僧侶救護隊，在太平輪沉船失事後幾天，飄洋過海抵達台灣基隆港。60多年來，我在台灣，承受台灣同胞的照顧，台灣米水的滋養，讓我能夠弘揚佛法，完成我發展佛教的願望。對於可愛的寶島台灣，我的感恩是無窮無盡的。

儘管如此，我在台灣住了60多年，台灣並未承認我是台灣人，反而我周遊世界弘法，如美國、澳洲，短暫居住過的城市給了我十多個「榮譽公民」。一直到這幾年，我住過數十年的宜蘭市公所才賞賜給我「榮譽市民」的認可。於此，我也非常感謝了。

時至今日，我仍不禁遺憾，在台灣超過一甲子，甚至馬英九、陳水扁，他們都比我遲到台灣，但他們能做總統，我卻連做個台灣人都不能，所以只有自稱「台灣中國人」。

我終其一生，推動實踐僧信平等、男女平等、自他、宗教平等的行動。而對於兩岸和平、世界和平，則是我畢生的盼望。我衷心的希望，台灣不要再有人我對立的禍患，不要只有藍綠、沒有對錯是非善惡的觀念。大家不妨想一想，假如沒有了「中華民國」，我們的前途還能夠和平安寧嗎？大陸政府還會這麼優厚的待遇我們嗎？為了台灣的未來，我期盼藍綠的惡鬥、媒體的扭曲報導，都能停止下來。

許多人說台灣的崩壞，是不負責任的政客、盲目的選民與造謠的媒體所造成，三者惡性循環，扭曲了民主的價值與法制的精神。更令人憂心的是，在政治選舉的操弄下去中國化，對於中華文化、國族意識、家族源流的漠視與遺忘，讓許多人背棄自己的傳統，忘失了自己的根源。就像陳之藩先生所說的，成為一株「失根的蘭花」。

所謂「木有本，水有源」，台灣人的祖先，哪一個不是中國人呢？現在，台灣有少數人倡議台獨不肯講中國話，主張要講台灣話。請問台灣話是哪裡的話？台灣話不是福建話嗎？福建話不也是中國話嗎？福建也是中國的啊！你能不講中國的福建話嗎？

現在，假如我們兩岸慈悲，共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？藍綠兩黨如果也有慈悲，還怕未來沒有友好的希望嗎？在此心香一瓣，祝願大家平安吉祥。（作者為南華大學創辦人）

(中國時報)