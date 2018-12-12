2018年12月12日 04:11 中國時報 李學文

好友的公司最近有一個前瞻人才計畫，目的是要培育未來的管理人才，藉著各式各樣的執行長管理訓練課程，來發掘明日之星，但他感嘆很多，因為此計畫有個40歲的年齡限制，他早已失去資格，只不過壯志未酬的他怎麼也沒想到在同間企業爬了一輩子，只爬到一個中階主管的位置，即便他仍有心、有力、有理想，在公司既成的心態下，高的階層似乎從此便與他絕緣了。

不只是好友，我打從年輕時進入職場，便懷抱著某個想法的實現，在不同的人生職涯中亦尋尋覓覓，雖然努力把握各種機會，但至今夢想終究只是夢想，從來無緣發生，差別僅在於，以前的我為了求之不可得而常年鬱鬱寡歡，近年已經將得失心完全放下了。

網路世代的崛起，世代交替的戰鼓頻仍，使得職場後浪的推進更加洶湧，主動或是被動提前離開職場，再加上1945年二次世界大戰結束後的嬰兒潮至2016年開始已滿60歲，從此轉換為大退休潮，都是全球的重要課題。假設退休年紀從過去的65歲提前到60歲，以台灣人平均壽命80歲而言，都還有足足20年的「餘生」。

20年是什麼概念呢？這20年正是新生兒成長至成年的歲月，如果我們仔細回想20歲以前的日子，一個每天揹著書包上課的孩子、在附近空地玩到日落的景象、走廊上的罰站、老師的讚美，中學時代揮汗如雨地參加各種社團活動、滿臉青春痘、光著頭的慘綠少年努力地念著書，拚博各種的考試，終於考上了大學，開始了由你玩4年的青春浪漫，體會不同的生活經驗，同時也開啟了未來發展的序幕。

如此漫長的歲月長河流竄在你的眼前，使我們似乎不能以「餘生」的概念來面對剩餘的20年。

20年又可以是什麼概念呢？打從進入職場後，我們開始收起許多這個、那個的內在自我，努力扮演起社會中堅的角色，結婚生子，符合社會期待，一步一步地往上爬，經歷百般考驗，一直到兩鬢班白，驀然回首才發現自己居然漸漸從公司的助力變成阻力，於是我們感嘆時不我予，感嘆青春不再，甚至於沉默寡言，胸懷難展。

記得多年前曾看過一篇文章，建議餘生應該如何度過，覺得很簡單易懂。它將餘生分成粗壯派及細長派。

什麼是細長派？我的大姨媽已96歲，她的人生可以算是細長的最佳典型。簡單來說，就是以長壽為目標，為了預防成人病而減輕體重，為了不攝取過多的鹽分而將湯做得幾乎與白開水無異，吃菜時不沾醬油，早睡早起，排除任何的突然活動，如機器人一般地過著生活。這種哲學不僅為她掙到了第1個20年，甚至可能是第2個20年，令其他長輩好生羨慕。

那什麼是粗壯派呢？

我的周遭不乏粗壯派餘生想法的朋友，他們1周平均有3到4天的社群生活，唱歌、跳舞、飲酒作樂，無一不做，想吃就吃，想喝就喝，想說就說，想做就做，為了補償那20、30年來作為社會人內心的壓抑。不知老之將至，說也奇怪，他們越是活動，也就越能活動，幾年過去，熱情與活力依舊。

想想我自己呢？當退休後，可能粗壯、細長兩種派別都不是。但我對某事物有著與眾不同的熱情，支持著我未來的退休生活。

20年前跟母親去建國花市，看到一只觀音像小木雕，法相極其莊嚴又慈祥，非常喜愛，當場買下，人的油脂會使得木雕發亮，使其看起來十分有靈氣，讓人愛不釋手。之後，無論我到各個賣場或跳蚤市場，都會有意無意地找尋是否由同樣作者的作品，卻再也不見其蹤影，現在的成品就好像是出自徒弟的徒弟之手一般，一個毫無美感的初胚就拿出來賣，可說是到處都是。可能是那樣的手工，現今成本已翻數倍，因此價格不為市場所接受。

皇天不負有心人，隔了20年之後，上周居然讓我又在天母跳蚤市場不期而遇，我看玩物的底座，果然是同一人落款，心中頗有感觸。念念不忘，必有回響，我將家中的置物櫃命名為「文明的退行」，來收藏這類過去曾經出現，但後世不會再現之好物。這樣的一則小故事，對我的生命卻很有意義。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)