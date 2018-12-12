我是中國人，哪裡不對

2018年12月12日 04:11 中國時報 羅智強

今年8月，巴拉圭總統在臉書貼文，歡迎「中國台灣」總統蔡英文來訪。蔡英文總統解釋，「中國台灣」的原意就是「中華民國台灣」，「如果我們自己不把這個挑起來當問題，我想我們友邦也不會覺得自己長久用法有什麼不適當。」

回顧這一段講話，再看近日吳寶春因為「中國台灣麵包師」、「我是中國人」而遭到圍剿，我真的有一種「只准民進黨放火，不准吳寶春點燈」的感覺。為什麼吳寶春不能仿效巴拉圭總統，以「中國台灣」來表示「中華民國台灣」呢？「我是中國人，我的中國是中華民國」哪裡不對？

蔡英文不是說過「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」嗎？現在吳寶春為什麼要因為他的認同而被抨擊？

我在粉專辦投票，「你是否支持兩岸重啟服貿、貨貿談判」，即便8成網友投票贊成，但在反對意見中，令我意外的是大多是大陸網友，有人說「台灣不要再來吸大陸血了」，有人對服貿的感受是「熱臉貼台灣冷屁股」。

台灣部分人士，逢中必反，連華為的logo都覺得有毒，而大陸的激進網友則高喊「終須一戰」，這是情緒的惡性循環，受傷最重的則是台灣。在這樣的氛圍下，來大陸討生活的台灣人，就必須先經過層層的情緒審查，吳寶春當初其實是說「不會把眼光只看在大陸」，卻被渲染成「餓死也不會來大陸」。光是「言論有可能被扭曲成台獨」，就會造成到大陸發展的極大障礙，這是多大的寒蟬效應！畢竟，哪個台灣人敢保證，自己一輩子不會到大陸討生活？

我們知道，過去民進黨其實滿喜歡這種「台灣人被迫表態」的事，像周子瑜，像傅榆，每發生一次，民進黨就可義正嚴辭批評大陸打壓，但每發生一次，台灣人也看到了民進黨的無能為力。

但台灣人民真正該問的是，我們還要再陷在這樣的迴圈多久呢？要從漩渦中脫身，其實只有一條路，就是支持「兩岸一家親」，堅持「我是台灣人，也是中國人，我的中國是中華民國」。

兩岸一家親，是藍綠都繞不開的路。不管是柯文哲的台北，還是韓國瑜的高雄，要讓市民發大財，就必須支持「兩岸一家親」。這道理很簡單，因為兩岸就是、也就該是「一家親」。不然呢，難道兩岸應該要一家仇嗎？

而國民黨更應該勇敢跟進兩岸一家親。有意參選2020的眾太陽們，不要害怕說「兩岸一家親」。不要以為「兩岸一家親」是習近平的用語，說了，就會被扣紅帽，也不要害怕「兩岸一家親」已經被柯文哲搶先了，說了會被笑拿香跟拜。

現在說起「維持現狀」，許多人以為是「蔡英文」的主張，但早在馬英九執政時，他就拋出了維持現狀，「不統、不獨、不武」，蔡英文只不過喊了區區3年，就已經蓋掉馬英九的印象。

所以，國民黨還怕什麼呢？只要國民黨把兩岸一家親發揚光大，落實在台灣人民生活之中，那麼沒有人會記得習近平、柯文哲，只會知道這是國民黨的功績。

至於民進黨，繼續裝傻吧！不認九二共識，不睬兩岸一家親，不能保護台灣人民，就等著被丟進歷史的垃圾桶裡去！（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)