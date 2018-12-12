江丙坤的兩岸密碼

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中國時報

「您是國家經濟和兩岸關係的重臣，也是重要的舵手，歷史會永遠銘記這段紀錄。」前總統馬英九對著彌留的江丙坤讚揚他從國貿局長、經濟部長、經建會主委、立法院副院長到海基會董事長的卓越貢獻，一臉肅穆，閃著淚光。

國家經濟和兩岸關係是一體的兩面，江丙坤1988年擔任國貿局長，面臨大陸的改革開放；1993年任經濟部長、1996年任經建會主委，面對大陸在APEC和WTO的折衝；2002年任立法院副院長，搭起連戰2005年的破冰之旅；2008年任海基會董事長，開創兩岸最為和平的時期；2012年退出政壇至今，仍以「三三會」和「海貿會」會長身分為兩岸、對日和國際貿易盡心盡力。

歷史是一個彰顯是非的大舞台，時間會印證人的膽識、氣度和忠誠。江丙坤好像注定就是為兩岸而生的。國泰民安、安居樂業是他認為要念茲在茲做的事。經濟大於政治則是他堅定不移的信念。對於兩岸關係，他曾經用婚姻做比喻，李登輝的戒急用忍，不利生產；陳水扁的一邊一國，會常打架；對等、尊嚴和互惠才是正題。

兩岸關係將他的人生推到最高點，也帶來一些莫須有的誤解。外界誤以為海基會是兩岸的決策機構，他曾經自嘲海基會董事長就像電影《海角七號》中的茂伯。江丙坤對兩岸談判訂下的原則是，談判不是武打的擂台，也不是懶惰的退讓。在競合的談判棋局裡，必須有為有守。

看得遠是江丙坤的特長。2000年國民黨失去政權，他沉潛到2002年擔任立法院副院長，發現大陸是台灣經濟發展和產業轉型不能或缺的市場，主動透過各種國際關係，保持和大陸的非官方互動，有效促成了2005年連戰的破冰之旅。面對2010年後兩岸的空前榮景，他一直提醒台商兩岸關係終將進入深水區，保有核心優勢才有競爭的本錢。

務實是江丙坤天生的DNA。他有次面見中共總書記胡錦濤，用了張有台灣和大陸的地圖說：「台灣到底會愈來愈向西靠，還是愈來愈向東挪，關鍵在大陸。」他也向大陸國家主席習近平解釋，在愈是複雜多變的不確定時代，人心愈期待感性的滋潤。領導人對於兩岸關係的拿捏要懂得感性溫柔，才能讓兩岸一家親距離愈走愈近。

台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜的城市交流，正期待透過江丙坤在兩岸都可以接受的信任下，在春節前後打開通路。他在最後一個晚餐中還談到最近要和柯、韓見面之事。

要問當今誰是敢為兩岸人民福祉和民族大義挑起重擔的人物？江丙坤無疑是其中的要角之一。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)

我是中國人，哪裡不對 機車防護可以不機車

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