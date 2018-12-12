2018年12月12日 04:11 中國時報 陳敦基

近日因交通部宣布明年起將強制新款機車須裝設防護性煞車系統（ABS或CBS），導致車商擬將新車調漲價格，消息一出，網路一片譁然。交通部高層遂澄清，新款機車僅占市場15%，表示仍有絕大多數舊款新機車無漲價問題，並允諾將協調車商減輕民眾負擔。此一新聞表面上似乎僅是民眾代步工具的漲價問題，實際上其背後隱含的卻是攸關人命的交通安全課題。

當年交通部在推動騎機車戴安全帽的強制措施時，同樣也曾受到民眾強烈反彈及質疑，認為政府在徒增民眾負擔。如今證明強制帶安全帽歷年所減少的人命損失，已為國家帶來極大效益。

同樣情形，根據國外實施的經驗顯示，防護性煞車系統因可防止機車緊急煞車時發生失控及翻車等狀況，而可使傷亡率降減3成以上，這相當於每年換算成可拯救數百條人命，交通部為安全把關，善用如此良器，實是適得其所。

事實上，機車是一個令人又愛又恨的交通工具，它是一般老百姓既廉價又便利的運具，但它同時也是每一年讓國家損失上千條人命，稱得上是影響國安的致命武器。因此，不僅交通部對於機車的交通安全竭盡改善之道，早在十數年前機車的原產國家（日本及歐盟）即已訂定機車必須加裝安全煞車系統的嚴格規範及要求，以維護機車駕駛安全。可知，機車加裝安全煞車系統是國際間各國所共同關注，並且貫徹落實的議題。

對機車騎士而言，也應深刻理解，無論是安全帽或安全煞車系統其實都是為了保護生命安全，而付出的些微代價，算是一本萬利的選擇。如果大家有此認知，在事前花數千元的防護支出，比去購買事後補償的人身保險，將更具有實質投資效益。如此精明算盤，騎士們應已了然於胸！

交通部對於交通安全及事故預防自是責無旁貸，然而為了避免少數斤斤計較的騎士，因小失大，傷己及人，而造成無謂社會成本的支付，交通部對防護性煞車系統採取強制性裝配之作為，顯然有其必要性。

另一方面，廠商若能以社會責任自期，適度吸收部分成本以回饋社會，存乎一念之間。因此，面對這些長久以來影響國家生產力、社會、家庭及個人的交通安全問題，機車騎士、車商及交通部皆應以此為念，而各自願意有所承擔，那麼這個不大不小的問題，自是迎刃而解。正是「防備有價，生命無價」，以些許付出即能為自己及社會創造共同利益，何樂而不為！（作者為台灣師範大學企業管理學系教授）

(中國時報)