反中變反智的蘇巧慧們

2018年12月12日 04:11 中國時報 主筆室

大陸通訊廠商華為贊助新北市政府歡樂耶誕城活動，引起民進黨籍立委蘇巧慧批評，認為世界各國都懷疑華為產品有資安外洩、情資遭竊疑慮，紛紛抵制華為，新北市政府卻接受華為廣告贊助，「已非荒謬足以形容」。蘇巧慧是剛剛輸掉新北市長選舉蘇貞昌的女兒，被懷疑不是在找理由報復，就是操作反中情緒，否則怎麼可能犯下這種常識性的錯誤。

當然，正值華為副董事長孟晚舟被加拿大扣押的敏感時刻，歐美日等國確實以國安為理由，加大對華為通訊設備的管控力度。但所謂「管控」都針對資安疑慮問題，並未全面禁止華為產品，蘇巧慧連廣告贊助都扣上「影響國安」大帽子，動機怪異，難免引人猜疑。

美中關係全面惡化，不但發動貿易戰，企圖遏制「中國製造2025」計畫，加大力度防堵中興、華為等大陸通訊廠商，並向其他盟國施壓，澳大利亞、紐西蘭等國陸續排除華為參與政府採購投標，最近日本也計畫禁止華為、中興參與資訊系統投標。但西方國家所有禁令，都只針對資通設備及服務，無關一般消費者使用的手機等日常電子產品。

其實在資安保護問題上，NCC行動並不落人後，早已修訂了相關法規。根據NCC《行動寬頻業務管理規則》第43條第9項，主管機構就系統建設計畫為准駁決定時，應配合有關機關的國家安全考量辦理。

在實務層面，NCC早就以國安為理由，要求電信業者在架設系統時，不得使用大陸生產的核心網路及基地台相關設備。換句話說，美歐日等國針對華為所做的限制措施，台灣早已實施，並未寬待華為。

需要澄清的是，華為一方面是全球重要的資通設備生產商，另一方面也是手機等電子產品的全球知名品牌，尤其在亞洲、非洲等開發中國家是銷量靠前的重要品牌。即便是對華為最不友好的美國，針對手機的管控措施，也僅限於電信服務商陸續終止與華為手機的合作，並不能阻撓華為作為一般手機產品的銷售，而華為在全球範圍內仍可照常使用。

換句話說，作為一般消費產品的華為手機，不應因為資通設備引發的國安問題而受到波及。其作為消費品所做的廣告宣傳，只要不違反政府有關規定，就不應該被特別拿出來放大檢視。事實上，正如新北市觀傳局長陳國君所指出，中央部會、地方政府舉辦的不少活動，很多都是由大陸品牌贊助，新北市的活動並非特例。國民黨籍立委林奕華舉例，文化部主辦的金曲獎和金馬獎，今年也都接受大陸騰訊公司和OPPO的贊助，其作為一般消費產品的性質與華為手機並無多大差別。對此，執政黨和主管部會不能選擇性對待。

當然，使用華為手機，資訊確實有可能被大陸掌握。針對個人使用通訊設備的資安疑慮，同樣應區分個人層次和政府層面。如果政府擔憂華為手機具有國安風險，應規範特定人員，如政府高層官員、國安有關公職人員，或特定區域如軍隊營區、政府敏感單位等的使用，避免因設備導致祕密外洩。按照同樣邏輯，其他有類似洩密疑慮的軟硬體，都應該納入同樣的規範，因為許多手機軟體也同樣具有定位、資訊傳輸等功能，可能導致不可預期的洩密問題。

對一般大眾而言，並不涉及敏感訊息外洩問題，一般生活或商務層面的應用，也不會導致公共風險，至於活動贊助和廣告宣傳，更是完全與國安無涉。針對這一層面的問題，政府應該交由一般消費者自己評估，由自己決定是否購買使用。

實際上，完全禁止銷售華為手機，在實際操作面幾乎不可行，即便消費者不能在國內購買，只要有足夠誘因，仍然可以在其他合法銷售國家購買，除非政府能夠完全禁絕，甚至連入境時都要嚴格檢查，否則，根本無法阻止華為手機的流通。

世界已進入資訊流通高度發達的時代，人員往來日益頻密，必然帶來資訊流通的無國界問題，政府能做的不是限制，而是規範，並針對可能的公共風險預加防範。任何超出這一層次的干預，特別是涉及個體層面的干預，都可能帶來負面效果，反而可能侵犯民眾個人的隱私以及選擇權。對於高揚自由民主價值的台灣來說，尤其需要慎重使用國安理由，以免給民眾帶來不必要的傷害。

(中國時報)