2018年12月12日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨在九合一選舉慘敗後，隨著台北市立委補選開始登記，為了營造「綠白合作」契機，蔡英文總統主動約見台北市長柯文哲，雙方敲定13日進行「蔡柯會」。選前才殺得刀刀見骨，落敗的姚文智「屍骨未寒」，綠營就急著拋媚眼、遞橄欖枝，政治的分合還真只有利益沒有道義。

對於蔡英文的「善忘」，柯文哲的太太陳佩琪倒沒忘記選戰的險惡。直言，選前被人痛毆，選後說別計較，咱來合作，天底下哪有這種道理？她想到那段「遭圍毆」的悽慘日子，至今心情仍無法平復，心裡湧上的恨意，永生難忘。柯文哲雖以無奈取代怨恨，但對於「蔡柯會」則是「無所謂」的態度。

因為「兩岸一家親」的言論，讓民進黨與柯文哲的白色力量漸行漸遠，因為柯文哲不願回歸民進黨的「台灣價值」，引發深綠支持者與名嘴圍剿，強力向黨中央施壓，要求台北市長選舉一定要自提候選人，雖然上演「三咖督」，但最後國民黨的丁守中還是沒有撿到便宜，柯文哲仍舊以些微票數驚險勝出。

民進黨在台北市與白色力量分道揚鑣，寧可讓國民黨漁翁得利，也不讓過去的「盟友」續任，而過程的明槍暗箭一波接一波，柯文哲自是如人飲水，但也因此證明自己的實力。

面對2020的焦慮，儘管民進黨內還待整合，台灣價值的考卷依舊「未完待續」，但蔡英文卻獨排眾議，力推「綠白合」，關鍵在於，台北市立委補選正是未來總統大選綠白合作的試金石。綠營過去姿態很高，結果弄不死柯文哲，現在只能更加卑躬屈膝，一切只為權力的魔戒。

(中國時報)