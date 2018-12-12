2018年12月12日 04:11 中國時報 黃清龍

九合一選前正當韓國瑜選情看漲之際，吳敦義突然爆出「母豬」說，讓藍營支持者嚇一大跳。當時台北政治圈就傳出一種說法：韓國瑜如因此高票落選，吳敦義的總統夢恐怕也沒了，「韓流」將順勢吹到2020，連帶解決國民黨的提名問題。

傳言並未成真。韓國瑜不但高票當選，還拉動國民黨一舉奪下15個縣市，成為黨內新的小太陽。然而韓國瑜才剛當選市長，不可能角逐2020，其他新科市長也一樣；選前湧動的世代交替呼聲，選後反而無以為繼。國民黨如何決定總統候選人，終究還是成了選後的大問題。

問題其實都落在吳敦義一人身上。身為國民黨主席，在民進黨一路追殺的險惡局面下，帶領全黨打出堪稱漂亮一仗，理應是角逐2020的不二人選。何況以他當過副總統、行政院長的資歷，又在地方及國會歷練過，放眼政壇還真找不到如此全方位的「準總統履歷」。可惜吳敦義的民望一直不高，選後幾個媒體民調，他通通排在後段班，這就讓其他人有了不同的想法。

目前可能參選的藍營人士，有已表態的新北市長朱立倫、前行政院長張善政，還有蓄勢待發的前總統馬英九及前立法院長王金平，他們各有所長也都有不足，但民調都領先或至少不輸給吳敦義。在此情況下，若最後協調不成，勢必只能透過「公平的黨內提名機制」來定奪。問題在於：何謂「公平的黨內提名機制」？

翻開歷次國民黨總統提名辦法，民選前的姑且不論，1996年李登輝是由第十四屆黨代表鼓掌通過提名的，2000年的連蕭配、2004年的連宋配率皆如此，2008年、2012年只有馬英九一人登記參選，直到2015年國民黨才第一次舉辦總統候選人黨內初選。當時原擬由中央黨部辦理全國民意調查以及黨員投票決定提名人選。後來決定以全民調方式進行，卻因群雄畏戰，最後只有洪秀柱參選，以46.2%的支持度跨過30%門檻，獲提名參加2016年總統大選。但不久就爆發換柱行動，國民黨召開臨時全國代表大會，廢止提名洪秀柱，改徵召國民黨主席朱立倫參選。國民黨僅有的一次具有黨內民主意義的總統提名初選，就這樣嘎然而止。

所以與其說吳敦義是個問題，不如說是黨內民主出了問題；因為國民黨從未建立黨內民主的傳統，才讓這個百年政黨在外環境已民主化的今天，還要為黨內總統提名辦法爭論不休。現在吳敦義主張讓有興趣者一起來訂遊戲規則，是很高段的棉裡針。按照黨內傳統，過去都是由全國黨代表大會通過提名人選，這對他最有利，但其他競爭者不可能同意。退而求其次則是採取「黨員投票」，或「黨員投票加全民調」，最後才是「全民調」。乍看下，黨員投票似乎最跟不上時代，也很容易被批評是為吳敦義量身打造，但如果考量到國民黨的傳統，卻不能說黨員投票是落伍的，畢竟那還是國民黨的第一次。

如今黨內新生代似乎傾向以全民調進行，羅智強開了第一槍，但全民調等於是刻意排除吳敦義。所以對國民黨來說，所謂「公平的黨內提名機制」，大概就只能以全民調加黨員投票來進行。果如此，兩者的比例各占多少，何時舉行初選，將成為關鍵所在，恐怕還會有一番爭拗與角力。

(中國時報)