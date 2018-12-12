換掌櫃 促轉會還是東廠

2018年12月12日 04:11 中國時報 羅瑩雪

促轉會主委張天欽爆發東廠事件辭職後，行政院迴避立法院監督，指定曾指國民黨「手染無數鮮血」的促轉會發言人楊翠代理。明知此人充滿仇恨偏見，其任用又違背法律程序，國民黨立委拒絕其出席報告，自屬當然。

為東廠事件率先辭職的前促轉會主委黃煌雄見此僵局，發表長達1500字專文〈一份獻禮，促轉會浴火重生的路徑導引〉。語重心長的建議執政黨挑選各界信任之人士重新組成團隊。黃前主委用心良苦，誠意感人，然而長篇大論忽略了一個根本重點──促轉會成立的依據《促進轉型正義條例》是否符合正義？

蔡政府以立院多數強行通過《促進轉型正義條例》。其中定義「威權統治時期」從民國34年8月15日至81年11月6日，擺明衝著國民黨而來。行政院提名形象良好的黃煌雄為主委只是作個樣子。實際掌權的是副主委張天欽。張私自召集主持會議、否定主委會議決定，黃煌雄自嘆就任幾個月看不到公文等，都是明證。

揭露東廠事件的會議錄音清楚顯示，促轉會其他成員幾乎也都視國民黨為仇寇，集體為修理國民黨而努力。更可怕的是促轉會擁有指揮憲兵、警察的司法調查權，不待法院裁判，即自行認定「威權」、「政治黨案」的具體內容。顯然意圖延續並強化過去妖魔化蔣公的作法，抹煞蔣建設台灣的深厚恩澤。

蔡政府以為強制打壓會徹底消除民眾對兩蔣乃至於中華民國之美好記憶。韓流掀起的一波波國旗海浪席捲全國，讓民進黨心願成空。不公不義的迫害勢必激起社會強烈反彈，製造更深仇恨及對立，與蔡總統口中說的「追求社會和解」背道而馳。

「心不正，劍則邪」。不良動機創造之違憲法律，如何能指引通往「正義」之正確方向？

黃煌雄的建言透露，他對民進黨還懷著一絲期待，也就是還沒看清民進黨的真實面目。若民進黨胸懷公義怎會掐頭去尾，不理日據時代屠族滅村之血腥史實，不管李登輝對黨產之處置，執意訂定偏頗法律追殺期間之特定對象？既然心術不正，怎可能挑選公正人士組成公眾信服之團隊？

促轉會主委只是掌櫃，真正當家的是總統和行政院長。這兩人心意不變，主委再怎麼換，也是換湯不換藥，不起作用。黃煌雄一片苦心，注定要付諸東流。不過對民進黨絕望離去之黨外人士不知凡幾，黃煌雄並不孤單。

真要解決目前爭議，唯有廢除現行《促進轉型正義條例》，讓一切回歸原點。如果社會還是普遍認為有必要剷除過去不公不義事件，則應另起爐灶，再訂符合憲政體制及法律原則之新法。

然而，除非民進黨遭受敗選慘痛教訓，否則這想法恐怕要等他們獨霸立院之優勢改變，才可能實現。 （作者為前法務部長）

(中國時報)