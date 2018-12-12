新民意鞭策政黨民主改造

2018年12月12日 04:11 中國時報 周陽山

11月24日地方大選前一天，《中國時報》刊登〈對抗威權的新人民運動〉一文，文中指出，選民必須「選出負責任、有操守、肯幹實幹的政治能人，改變快速下頹的國內經濟，努力恢復國民對政府的信心，讓貪腐的權貴家族及早終結，並加速淘汰過時、老邁、無能的舊世代政客。」一語成讖！

現在，新一批的政治領袖即將在年底前就任，能否兌現上述的使命，展現實際的政績，選民很快就會有清楚的認識和評價，並在下一次選舉中再次淘汰無能、鬼混、不負責、不老實的政客和政黨。

現在選民的日子大都不好過，耐心也很有限，對「顏色政治」不再盲目和死忠，政治人物的言行、政績、能力和信譽，才是最後鑑別的標準。這正是新人民運動有別於過去藍綠對決的差異所在！任何妄想借助陳舊的口號與標簽而搭順風車的政治人物，很快就會被認清，並快速淘汰。

但是，民意如流水，政黨結構與組織型態卻有時而窮，遠遠落後於選民期待與時代變遷。國民黨即使在本世紀初失去了政權，還是維持舊有的組織架構，率由舊章、因循苟且。另一方面，民進黨這兩年還透過黨產清算，建立各類東廠型機構，想藉此徹底斷絕國民黨的生存命脈。民進黨乘勢追擊，推動民主獨裁和勝者全拿，藉機掌握了行政、立法、司法三權，並全面否決分權制衡機制，以期永續執政。但天道好還，新人民運動在大選中粉碎了民進黨的李伯大夢，而公投案的結果還進一步警告民進黨：如果一意孤行、不肯認錯，而且硬拗到底、拒絕悔改，2020年將會面對更大的淘汰！

然而新人民運動的大擅勝場，卻不意味國民黨已逃脫了老朽衰敗的命運，更不意味下次選舉就會勝券在握；只有認真的傾聽民意、謙卑學習，才能扭轉困局，重新執政。究竟怎麼改變才好呢？無疑的，推動政黨的民主內造改革，才是正途所在。政黨內造化包含了兩個不同的層面：第一層是指在決策機制中，必須含括黨籍的中央民意代表、地方議會代表和全部的縣市長，其具體比例則視實際人數而調整。

第二層則是指黨內民主初選機制，其中除黨員投票參與外，所有公職人員應依據他們在上次選舉中的得票數，取得一定的投票權基數，由其決定在初選中投給那一位候選人。在此前提下，得票數越多的公職人員，如新北、台中、高雄等市市長，對黨內初選的影響力也就越大。這不但可化解人頭黨員的紛擾，也會鼓勵更多人積極的參與輔選，以期獲取同黨公職人員的支持與回報。這是民選政治的民意基礎，也是政黨民主改造的關鍵所在。

（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)