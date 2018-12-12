2018年12月12日 04:11 中國時報 呂志翔

民進黨執政兩年內與5個邦交國斷交，參與區域經濟整合組織陷入僵局，在外交人事上又破壞制度，廣派政治任命外交官，專業外交官普遍感到挫折，影響所及，過去被視為外交部「白手套」的「對外關係協會」也與外交部漸行漸遠，現任官員為求「政治正確」，與退休外交官更是保持安全距離。

對外關係協會於102年成立，創會會長為前外交部長歐鴻鍊，現任會長為前陸委會主任委員夏立言，會員以退休外交官為主體，最初的目標在協助外交部拓展對外及兩岸關係，與外交部等部會有密切合作關係。但自從2016年政黨輪替後關係變調。

現今民進黨政府鼓吹加強外語能力、擴大國際視野、提升台灣競爭力從未停止，卻因具有語言能力及國際實務經驗的人才難求，成效始終不彰。換言之，因為意識形態，民進黨政府寧願將手中珍貴的資產棄而不用。

或許在一般人印象中，退休外交官多是「老藍男」，民進黨政府無意借重他們的專才，但這群退休外交官不過60歲左右，他們豐富的國際事務知識及實務經驗正是台灣追求國際化、全球化最需要的資源。

所幸多數退休外交官並不因政府單位的疏離而氣餒，透過「對外關係協會」的協調安排，在許多大學開設了「認識全球」或「認識世界」的通識課程，讓退休大使可依他們的地域專長與經驗，與學生分享他們累積多年的涉外事務經驗，樹立了民間社團與大學合作的模式，在台灣社會形成一股清新的正能量。

對外關係協會也正在積極推動駐校大使、駐地大使計畫，希望讓退休大使在整個學術界及地方上提升國人的國際觀與國際交流，台東可能是未來駐地大使的優先地點。

從對外關係協會及退休外交官的努力可看出，台灣民間蘊藏許多正能量，即使已從公職退休的人也願意貢獻回饋社會，標榜代表國家、超越黨派的外交官心中並無藍綠之分，但台灣的政治氛圍卻是泛政治化，無形中消耗、浪費了舉多珍貴資產。

另外一些新規定更是壓抑了退休人員奉獻社會的心志，例如在私立學校兼職超過最低工資要停領月退休金，這種強烈的針對性，也造成許多退休公教人員及外交官不如歸去，無論對社會與個人都是損失。

前任外交部政務次長、對外關係協會副會長令狐榮達就是最鮮明的例子，他具有完整的外交資歷，表現也普受肯定，民進黨主政後「被退休」，但在台中市長當選人盧秀燕心目中，他卻是將推動台中國際化的「令狐大俠」，如此的差別評價完全肇因於政治因素。只要多一點專業，少一點政治，台灣就會不一樣。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)