國中科學奧賽 奪6金叫我第一名

2018年12月12日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

在非洲波札那舉行的2018年第15屆國際國中科學奧林匹亞競賽成績昨揭曉，在44國家265位選手中，我代表團6位學生悉數獲得金牌，國際排名世界第一。個人獎項中，竹科實中學生陳謙毅獲理論獎第一名及總成績獎第二名，建中學生曾暐富獲總成績獎第三名。

參賽15年 10次世界第一

國際國中科學奧林匹亞競賽，是整合科學相關學科（數學、物理、化學、生物及地球科學）所舉行的國際競賽，參賽者須為未滿16歲的學生，我國2004年起參賽，15年來（含今年）得到10次世界第一、4次世界第二及1次世界第五。

我國選手是由台師大科學教育中心副研究員羅珮華與理學院教授組成教練團負責培訓，他們12月1日前往波札那的城市嘉柏隆里參賽，經過激烈競爭，當地時間10日下午2時至6時（台北時間10日晚上8時至12時）舉行頒獎典禮。

我國這次參賽的6位選手分別是陳謙毅、曾暐富、桃園武陵高中張智閎、台中一中黃士朋、台南一中周秉宏及高雄中學黃品儒，他們每人均得金牌，團體6金的成績非常亮眼。

羅珮華說，我國這次參賽學生的實驗能力稍弱，因此在培訓過程中，特別讓他們有更多機會做實驗，他們的實驗技巧進步非常大，在正式比賽中，雖沒拿到實驗的獎項，但表現已非常不錯。

選手自曝 時差是最大問題

陳謙毅說，之前接受培訓時，他連生物考卷的理論題都答不好，因此在比賽前3個月，花很多時間讀生物。此外，競賽過程中，他遇到最大問題是時差，第一天比賽時，一直很想睡覺，第二天起他每天很早睡，才把時差調過來。

曾暐富則表示，國中時在校沒做過什麼實驗，因此比賽前3個月加緊練習，天天都在看實驗、去實驗室操作。比賽時，他的時間分配不是很好，在最後階段提高專注度，好險有寫完。

根據教育部規定，在這項競賽中獲得金、銀、銅牌者，分別可獲20萬元、10萬元及5萬元獎學金。另外，他們也可保送高中或五專，不過他們已經全部升上高中，這部分對他們無用。

(中國時報)