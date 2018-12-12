穆罕默迪亞總主席 親訪亞大

2018年12月12日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

增進台灣與印尼雙方交流、提供大台中地區印尼勞工人才培訓，印尼最具影響力的政經組織穆罕默迪亞（Muhammadiyah）組織總主席Dr. Headar Nashir日前參訪亞洲大學，並成立「穆罕默迪亞-台灣支會」辦公室；提供印尼籍勞工進修管道與資訊平台，未來將結合亞大資源，廣招印尼高中生來就學。

亞大國際學院院長陳英輝指出，印尼穆罕默迪亞組織主席Dr. Haedar Nashir首度訪問台灣大學就選擇亞大，以演講方式闡述穆罕默迪亞擁抱現代精神與全球化趨勢，並介紹該組識在醫護、教育、非政府組織的貢獻；他們在印尼擁有176所大學、上千所中學及上萬所小學、幼兒園，並開設460間醫院，是聯合國重要成員。

Dr. Haedar Nashir表示，參訪亞大期間深感這所學校不遺餘力照顧印尼學生，還提供全英語授課學程、優良求學環境、禱告室、國際生廚房等設施，讓在台念書的印尼生有舒適求學環境。盼透過「穆罕默迪亞-台灣支會亞洲大學辦公室」的設立加強台印合作機制與管道，未來將全力推動印尼教育與人才培育合作。

亞大校長蔡進發說，學校去年在印尼Airlangga大學設「台灣教育中心」，該校今年也在亞大設「印尼研究中心」，協助國內大學印尼語言文化師資，培育台灣學生的印尼語文能力，此次穆罕默迪亞辦公室成立將可強化亞大與印尼穆罕默迪亞組織的合作、未來深耕國際。

蔡進發強調，創校18年的亞大連獲英國泰晤士報等高教特刊評為「12個項目」的全球、亞太地區百大大學、國際學術排名亮麗，近年積極深耕東南亞國家；未來將結合亞大醫健學院、亞大醫院進行學術研究及學生來校就讀醫護領域合作，強化亞大在印尼高等教育影響力。

(中國時報)