中信陪孩子 成為追夢的勇者

2018年12月12日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

長年推動藝文下鄉、行腳全台灣，中國信託文教基金會持續發揮企業公益與社會關懷力量，打造人人可親近的藝文平台，從85個進入決選的單位中脫穎而出，獲頒教育部「藝術教育貢獻獎－績優團體獎」，在昨（11）日頒獎典禮上，由中國信託文教基金會董事長馮寄台代表領獎，接受表揚。

馮寄台表示：「我們願意肩負藝文教育的擔子，深入全台各個角落，豐富全民藝術存摺，更願意扮演偏鄉學子的夢想發電機，鼓勵孩子敢夢、追夢、圓夢，讓藝術發揮改變生命的力量。」

馮寄台表示，以往中國信託文教基金會在推動藝文教育的過程中，發現有些孩子，不只是經濟上的貧窮，更是夢想的貧窮，讓中信文教基金會決定啟動「夢想+圓夢工程」，攜手各領域藝術導師深入偏鄉，透過長期的藝術教育課程，為孩子開啟視野、建立自信。

「夢想+圓夢工程」耕耘有成，其中《山中排笛手》獲CSR影響力獎雙冠王，今年度的《那麼會跳的夢》則是攜手享譽國際的編舞家布拉瑞揚，進駐台東東河國小開課，帶領一群愛跳舞的部落孩子，在水泥地練習芭蕾，感受現代舞的魅力

經過8個月苦練，東河國小的小舞者贏得台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽肯定，更以兒童版《漂亮漂亮》登上「阿棲睞藝術聚」圓夢舞台，在演出現場，孩子們邊吟唱阿美族歌謠，邊表現身體創意和韌性，展現自己的「漂亮漂亮」，讓觀眾尖叫、掌聲不斷。

其中東河國小三年級學生黃柏穎表示，在布拉瑞揚舞團進駐之前，他的「舞蹈老師」就是網路影片，但真正站上舞台、實現夢想後，世界是這麼不同，「當燈光照在身上，我感覺站上了真正的舞台，成為真正的舞者。」

布拉瑞揚在指導孩子的過程中，也成為「孩子王」，對孩子既嚴格又溫柔的他表示：「為了謝幕時想牽自己舞者的手、為了想在部落教育分享，我決定回到家鄉，這些孩子有天生的表演慾，站上舞台那一刻，只要他們有些感動，有些勇敢，一切就值得了，希望更多孩子成為追夢的勇者。」

(中國時報)