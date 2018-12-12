阿妹安那二度攜手跨年

頑童MJ116瘦子（左起）、大淵、華視總經理莊豐嘉、熊讚、觀傳局長陳思宇、小春一起宣布「臺北最High新年城─2019跨年晚會」卡司。（羅永銘攝）

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中國時報
報導林淑娟

「臺北最High新年城─2019跨年晚會」進入倒數階段！除了先前曝光的韓國女團EXID及亞洲天后張惠妹（阿妹）、嘻哈天團頑童MJ116雙倒數壓軸嘉賓，11日記者會再宣布怪物新人安那、偶像劇男神吳思賢、創作才子謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）、MC耀宗也將輪番上陣獻唱，而這也是阿妹與外甥女安那繼2016年，第二度在台北跨年晚會同場演出。

頑童MJ116連續兩年站上台北跨年晚會舞台，今年將在跨年後壓軸登場，他們表示能在自己的家鄉跨年是最幸福的，會以自己的歌曲為主，增加一些小設計。

台北市吉祥物「熊讚」也到場，觀傳局長陳思宇日前承諾，熊讚如達18萬粉絲，就能站上跨年舞台，華視加碼如果熊讚粉絲達19萬就能開個人演唱會！因此熊讚積極募集粉絲，記者會現場看到超人氣天團頑童MJ116時也不忘撒嬌，向他們積極拉票。目前熊讚粉絲已從14萬成長到15萬多。

融合電音元素

11日記者會上公布神祕嘉賓，就是觀傳局全台獨家打造的虛擬實境版的「柯P」，柯P搶先替大家準備12月台北必遊景點，還把晚會全卡司一次公布。

「臺北最High新年城─2019跨年晚會」由金鐘視后天心、陳建州（黑人）、海裕芬主持。今年融合電音元素，特別請到「世界百大女DJ」DJ Cookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，將帶來耳目一新的聽覺和視覺饗宴。公廣集團陳郁秀董事長表示，這次跨年華視絞盡腦汁，主題「狂放電」首創結合電音、電競、電商的跨年活動，歡迎大家來台北跨年。

(中國時報)

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