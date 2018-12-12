2018年12月12日 04:12 中國時報 徐桐炘 （馬尼拉傳真） 報導（馬尼拉傳真）

安柏赫德談女性英雄角色重要性。

「DC宇宙」新作《水行俠》11日在馬尼拉舉行亞洲記者會，導演溫子仁（James Wan）攜「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）及「梅拉公主」安柏赫德（Amber Heard）出席。安柏一襲白色長洋裝，美腿若隱若現成為全場「嬌」點，溫子仁則妙語如珠，傑森在一連串全球宣傳行程後稍露疲態，但不忘用家鄉夏威夷的「Aloha」手勢問好，會中還突然脫外套大露臂肌引關注，原來是為盤起一頭長髮，瞬間換造型能力一流。

3人現實中是否曾被視為超級英雄，傑森笑言：「大概是我的孩子們，不過也就這幾年了吧！」溫子仁搞笑裝感傷表示：「我沒孩子，可能只有2隻狗把我當英雄。」台下有人大喊他執導恐怖片系列《安娜貝爾》，他也笑認自己是成就這位西洋鬼后的英雄：「是的，還有安娜貝爾。」

若拍續集全力以赴

傑森表示想和電影角色一樣擁有超能力，安柏卻帥氣回應：「寧願當普通人。」她擺脫性感形象，在片中飾演梅拉公主大展英雌風範，有機會像《神力女超人》拍個人電影？安柏表示一切還未知，但也強調娛樂圈缺乏才智兼備的主要女性角色，期待更多女超級英雄個傳誕生。

至於《水行俠》是否拍續集？傑森樂見其成：「如果獲得好成績，我們當然會盡力做下去！」他和安柏、溫子仁昨晚移師至商場參與紅毯活動，為當地幸運粉絲合影、簽名，氣氛相當熱烈。該片今在台上映。

(中國時報)