別想歪 愷樂新歌致未來男友

愷樂（右）爸爸想學愷樂跳舞動作，竟變得像肚子痛的姿勢。（陳俊吉攝）

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中國時報
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愷樂聽到媽媽錄製的語音當場淚崩。（陳俊吉攝）
愷樂（中）首次現場唱跳新歌〈戀愛泡泡糖〉。（陳俊吉攝）

愷樂推出全新EP《泡泡糖》，11日舉辦發片記者會，開場率領舞者熱力登台，首次公開唱跳新歌〈戀愛泡泡糖〉。愷樂的媽媽向來低調，昨錄語音送上鼓勵與祝福，「謝謝妳對家裡的付出，希望妳可以找到一個懂妳愛妳的人。」她日前還被爸爸藉著請吃飯的理由帶去拜月老，顯見爸媽對她的感情都相當關心。

不過，愷樂笑說因太臨時，條件沒講清楚，也沒拿紅線和吃喜糖，因此打算再去拜一次。是否最近身邊都沒有桃花？她則打迷糊回：「我最近都把重心放在『戀愛泡泡糖』上！」趁機幫自己打歌，而她下一首主打歌名〈致未來的戀人啊〉，前兩個字諧音被揶揄有點情色，她大笑說：「我是唱給未來男友聽！」

愷樂的爸爸昨擔任嘉賓，自虧：「我的驚喜度是零。」她打趣說：「之前他上過節目後，知名度好像有點高過我，就先把他冷凍了，現在有點走下坡。」她更爆料爸爸「當紅」的時候，不僅小吃店老闆會請他吃東西，連剪頭髮都可以打折。

小豬錄影片祝福

昨老闆羅志祥（小豬）雖未到場，仍錄製影片表達祝福，並請愷樂爸爸送上兩座穿著超長安全褲的人型模特兒當禮物，提醒愷樂表演時要注意安全措施。糗的是，現場拍照拍到一半，模特兒突然倒下裂成兩半，愷樂事後自我安慰：「這樣象徵所有壞運都會摔在地上，酸民的話都瓦解！」

(中國時報)

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