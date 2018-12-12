林憶蓮面子大 阿信獻聲青峰作詞

2018年12月12日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

林憶蓮（右）與男友恭碩良交往多年，感情穩定。（資料照片）

林憶蓮（Sandy）暌違6年將於21日推出新輯《0》，她的新歌〈沙文〉由五月天阿信編曲、蘇打綠青峰作詞，兩大樂團主唱破天荒合作，而她的男友恭碩良則擔任製作人。

林憶蓮一直很欣賞五月天，她在2015年接到五月天邀請在概念專輯《女也》獻聲，並選擇詮釋她最愛的〈盛夏光年〉，後來她也在《我是歌手》翻唱此曲，獲廣大回響。她向阿信提出新歌邀約時，對方一口答應，而她今年也到五月天桃園演唱會擔任嘉賓。

和恭碩良相戀7年

她透過經紀人陳鎮川邀青峰作詞，青峰欣然同意，而阿信除了提供編曲意見，更擔任這首歌曲和聲，促成了特別形式的合作。她的新專輯籌備3年，陳鎮川表示，〈沙文〉的完成很不簡單，「Sandy的面子很大，很多音樂人都想跟她在音樂上擦出火花。」

而她與小11歲的恭碩良交往7年，恭碩良身為鼓手長年陪在她身旁伴奏，也替她創作過許多熱門作品包括〈蓋亞〉、〈也許〉等，這次在新專輯中2人也再度展現好默契。

她在去年完成新專輯母帶，有別於上張專輯《蓋亞》的融合電子爵士路線，此次改走搖滾風。據悉，她的新專輯將數位發行，身為性情中人，她認為讓歌迷等6年，希望大家不用花錢就可以聽到所有曲目，21日將在各大數位平台上線。而跨年倒數計時，包括東方衛視等各大跨年晚會都向林憶蓮展開搶人大戰，歌迷敬請期待。

(中國時報)