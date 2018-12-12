ŠKODA奪雙獎原萃抱金手指

第41屆時報金像獎年度最佳廣告主和年度最大金獎，分別由台灣ŠKODA及由赤兔影像製作的ŠKODA「聰明的就動」作品摘冠，年度最佳代理商則由台灣奧美拿下。

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中國時報
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第19屆金手指獎由可口可樂／原萃「不做什麼部長」作品獲得年度最大金獎，香港商可口可樂台灣分公司和台灣奧美則分別榮獲年度最佳廣告主及年度最佳代理商二項大獎。

匯集兩岸年度創意廣告的「2018時報世界華文創意大會─台北國際創意節」頒獎典禮，11日在台北松山文化創意園區舉行，本次頒發的廣告獎項由第41屆時報金像獎和第19屆金手指獎，帶領大家一睹過去1年來的優秀廣告作品，也打造出榮耀廣告人的舞台。

《中國時報》社長王丰表示，在時報廣告獎歷經40年的過程中，雖然兩岸在社會進程上各有不同波折，如今在發展經濟的主軸下，對推動廣告與數位行銷也有同樣的共識，並能透過頒獎典禮共同見證兩岸頂尖華文創意的誕生。

台北市廣告公會理事長鄧博文則認為，時報廣告獎累積超過40年，已成為華文廣告界的資產和經典，更是許多廣告人夢寐以求的獎項。

今年度時報金像獎及金手指獎，共有25位創意大師，從1300多件參賽作品中評選出年度最大獎、年度最佳廣告主、年度最佳代理商等大獎，經過激烈比拚後，第41屆時報金像獎共遴選8個金獎、21個最佳獎及63個佳作。

參賽件數大幅成長

年度最佳廣告主和年度最大獎，分別由台灣ŠKODA及由赤兔影像製作的ŠKODA「聰明的就動」作品摘冠，年度最佳代理商則由台灣奧美拿下。

時報金像獎評審團主席陳耀福認為，在年度最大金獎ŠKODA「聰明的就動」作品中，可以看到對品牌定位的獨特詮釋，並在各個環節中不斷地與品牌連結，也是最後能夠受到評審團青睞、脫穎而出的關鍵。

而第19屆金手指獎，本次參賽件數大幅成長205％，可說是時報廣告獎為時代社會發展註記的最佳寫照。

在最終評選結果中，金手指獎共選出3個金獎、15個最佳獎與66個佳作，並由可口可樂／原萃「不做什麼部長」作品獲得年度最大金獎，香港商可口可樂台灣分公司和台灣奧美則分別榮獲年度最佳廣告主及年度最佳代理商兩項大獎。

(中國時報)

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