孫協志不排斥再愛圈內人

2018年12月12日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

中天和17Media合作美食互動益智直播節目《17趣郊遊》，由孫協志、黃鐙輝帶領凱莉、明杰主持。孫協志11日在記者會上自虧要感謝製作單位不怕他加入而拉高主持群年齡層，還糗黃鐙輝的平頭造型像更生人，感謝製作人給機會。首集節目中將有高雄美食小常識，如「韓總套餐」、「虱目魚料理」等都成了考題。

孫協志、黃鐙輝對主持90分鐘的Live節目有信心，孫協志10多年前就有主持直播節目經驗，黃鐙輝自稱是「17男神」，在直播平台剛開始的時候就常與網友互動聊天；若節目真的出現「空檔」也早有預備方案，黃鐙輝搞笑說：「歌單都已經開好了。」孫協志則說會先備好音樂，隨時能切換為演唱會模式。

下載App過關有獎

孫協志3年前和韓瑜離婚，昨說仍期待愛情，「雖然經歷這麼多事、受過傷，我還是對這件事怦然心動，但如果真的有那一天（愛情來了）發生還是會卻步，我不排斥再找圈內人，只要能承受得住壓力就好，因為和我在一起，壓力非常大。」坦言自己心中一直過不了的關，「孫協志這3個字會讓我另一半卻步。」

黃鐙輝曾拍過鈕承澤執導的電影《艋舺》，被問鈕承澤爆出性侵案疑雲，他有傳訊關心鈕，但對方沒讀沒回，「此時多說對雙方都是傷害，每個人都會犯錯，等判決下來，如果他真的有錯，也該負起該負的責任。」中天綜合台36頻道15日起每周六晚10點播出，只要手機下載「17直播LIVE」App（bit.ly/2RmYvvh）參與答題，有機會獲得通關獎金及美食折價券。

(中國時報)