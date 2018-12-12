2018年12月12日 04:12 中國時報 陳昱翰 報導

2018未來科技展 量子電腦AI應用及精準醫療

2018未來科技展 量子電腦AI應用及精準醫療

更多訊息請參閱「2018未來科技展」網站www.futuretech.org.tw

科技部於12月13至15日假臺北世貿三館主辦「2018未來科技展」（Future Tech Expo，FUTEX 2018），展中針對引爆次世代技術革命的量子電腦、AI智慧應用與電子光電不僅設有技術專區展示前瞻性技術，對於二大領域的發展趨勢以及當紅的精準醫療議題，亦特別邀請國際重量級產學專家進行主題趨勢論壇深入探討，期盼產學研界能共同掌握下一個10年的決勝關鍵。

「量子電腦是本屆展出一大特色亮點。在專區中，以人類計算機發展史為時間軸，藉由科普與樹枝分散方式帶出傳統電腦的侷限與量子電腦（quantum computer）的革命性發展，呈現量子電腦的過去以及目前，參觀者可以進一步瞭解最新科研成果以及未來應用發展。

次世代新運算工具

量子電腦大潮台灣不缺席

量子電腦擁有強大的運算速度，若能善加利用它，可加速開發出新材料、能源、更強大人工智慧等，提供更安全的通訊，被稱作「下個世代的運算工具」。它的強大運算能力，可以解決傳統電腦解決不了問題，再獲有「量子霸權」之稱，顯見它的絕對關鍵地位。

為深入探索量子電腦的奧祕與爆發力，主辦單位特於展場中提供參觀者實際操作的體驗區域，透過嘗試撰寫量子電腦的演算法或程式，直接感受魔幻般的巨大神奇力。

AI應用深化

改變科技生活新面貌

迎接AI人工智慧時代的來臨，本次展出世界上第一個成功製作出來的消色差超穎透鏡「可見光寬頻消色差介電質超穎透鏡成像」技術（中研院）、全球第一個無藍害平面光源技術「啟動照明文藝復興類燭光OLED」（清華大學）、獨步全球開發出對認知控制能力預測的「心智危機解密」技術（成功大學）、全世界第一套能從對局中自動偵測玩家棋力的「電腦圍棋終身學習系統」（交通大學）等多達28項前瞻性科研技術，皆是融入AI應用創造的遍地開花成果，參觀者可以在未來科技展「AI智慧應用與電子光電」區中深度領略臺灣學研界的國際競爭力。

為了深入探索量子電腦、AI智慧應用以及精準醫療等三大亮點產業契機與爆發力，主辦單位精心規畫三大主題趨勢論壇，並於論壇之後安排精彩的交流討論（panel discussion），與國內外知名產學醫界代表進行對談。

三大主題趨勢論壇

探索亮點產業商機

「2018未來科技展」將在世貿三館於12月13日至15日展期3天中，舉辦三大主題趨勢論壇，每場論壇演說與產學對談都蘊藏著待萌芽的機會種子，期盼藉由分享專家觀點與互動交流中，不僅洞悉掌握更多的媒合與商轉機會，更能接軌國際。在走訪參觀各展區時，不妨適時停下腳步前去聆聽，必有意想不到的驚喜與收穫。

以「量子電腦運算革命大躍進」為題，邀請IBM Japan研發副總Norishige Morimoto發表「應用量子電腦的未來，掌握契機是關鍵」專題演講。

以「人工智慧，推進未來」為題則分別邀請AWS亞馬遜、DELL戴爾電腦、微軟公司的代表發表專題演說，以精準醫療數據解密，建構醫學新世紀為題，邀請英科智能台灣區執行長Artur Kadurin發表「精準醫療來臨，向化療說再見！」專題演說。

2018未來科技展小檔案

展期：

12/13（四）～12/15（六）10:00～18:00

地點：台北世貿三館

特色：四大技術領域，全球首創技術吸睛；六大趨勢論壇，國內外產官學專家齊聚；三大特色專區，開啟科技應用無限想像

(中國時報)