凱特、梅根都愛卡地亞 個性迥異 品味一致

2018年12月12日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

梅根馬可身上的Givenchy單肩禮服出席英國時尚獎，黑天鵝絨材斜肩禮服，露肩又搽深色指甲油，全面打破皇室穿著慣例，她手戴Pippa Samll設計的手環。（CFP）

卡地亞藍氣球Ballon Bleu鑲鑽腕表，33mm，搭配玫瑰金表鍊，88萬元。（Cartier提供）

卡地亞藍氣球Ballon Bleu鑲鑽腕表，42mm，搭配玫瑰金表鍊，3點鐘有日期顯示窗，138萬元。（Cartier提供）

卡地亞藍氣球Ballon Bleu 鑲鑽腕表，42mm，搭配酒紅色鱷魚皮表帶，90萬元。（Cartier提供）

黛妃生前最愛卡地亞French Tank女表，後來該表留給了哈利王子。（擷自Cartier IG）

不意外的，近來傳出凱特王妃和梅根王妃不和，妯娌之間微妙的競爭關係浮出檯面，兩人因個性大不相同，曾多次爆發衝突；梅根王妃和哈利王子甚至將搬出肯辛頓宮待產，一場「雙妃宮鬥」似乎在所難免，不過兩人的時尚品味，尤其是卡地亞的摯愛，卻是相當一致。

盛傳妯娌失和

據傳，梅根還未踏入皇室大門，就把凱特氣哭了。由於梅根對婚禮要求很高，對夏綠蒂公主試穿的花童禮服都不滿意，讓凱特壓力大到淚灑試衣間。

由於雙妃失和的傳言八卦愈演愈烈，英國皇室不得不出面澄清，表示耶誕節時皇室成員會一起過節，以行動破除謠言，唯獨對凱特飆淚一事未否認又無回應，頗耐人尋味。

凱特和梅根的裝扮十分神似，經常出現「超級比一比」的趣味畫面。不過嚴格來說，兩人其實都承襲了黛妃的時尚品味，其中最具代表性的就是卡地亞，是三個女人的跨世代之愛。

卡地亞是黛妃生前最喜愛的珠寶品牌，她身後留下卡地亞FrenchTank腕表和藍寶石戒指分別給了兩個兒子；原本哈利王子選了藍寶石戒指，但因為哥哥威廉王子先結婚，於是把戒指讓給了哥哥，而哈利王子則保有卡地亞French Tank女表。

承襲黛妃風格

黛妃對卡地亞的喜愛，深深影響她的兩個兒媳婦。2011年凱特大婚時，就佩戴卡地亞的Halo皇冠走紅毯，平日更是卡地亞Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表不離手，該表是結婚三周年時威廉王子送她的禮物。

有趣的是，梅根的婚禮也刻意選擇佩戴卡地亞的鑽石耳環和手環，此外她在2015年接拍《正裝律師》（SUITS）時，買了一只卡地亞Frenh Tank女表送給自己，還在專訪說要留給自己的女兒，如今她肚裡懷的正是小公主。

(中國時報)