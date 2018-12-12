梅根帶球上陣搶風采 單肩黑禮服獲好評

2018年12月12日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

2.潘妮洛普克魯茲以香奈兒香檳銀珠禮服，配上Swarovski首飾打造銀光閃閃優雅氣質。（CFP）

3.凱亞葛柏選擇Alexander McQueen 2019春夏挖空銀黑流蘇禮服，內搭黑色絲綢長褲，前衛又火辣。（CFP）

4.凱莉墨里根穿Prada波點長裙，雪紡材質展現溫婉春意。 （CFP）

2018英國時尚獎10日晚間在倫敦舉行頒獎典禮。不只一線明星、名模全到場，英國王子妃梅根馬可還驚喜挺肚現身，原來是為替自己設計婚紗、今年以Givenchy得到英國年度女設計師的Clare Waight Keller頒獎。梅根穿該牌單肩黑禮服，露肩、搽深色指甲油，還穿露指涼鞋，全面打破皇室慣例，但獲得一致好評，輕鬆搶回最擅長的時尚舞台。

梅根頒獎時說：「我們彼此間因穿著有了連結，這個連結更重要的是，我們支持與賦予對方權力，尤其我們都是女人。當我們選擇穿戴某個設計師的作品時，我們不僅僅反映了他們的創造力和願景，更是他們價值觀的延伸。」這場活動包括貝嫂、凱特摩絲等都出席，但全被梅根帶球上陣搶走風采。

得獎名單：

最佳飾品設計師：Demna Gvasalia

（品牌Balenciaga）

年度品牌：Gucci

英國年度男設計師：Craig Green

（品牌Craig Green）

英國年度女設計師：Clare Waight Keller

（品牌Givenchy）

英國年度男新設計師：Samuel Ross

（品牌A-Cold-Wall）

英國年度女新設計師：Richard Quinn

（品牌Richard Quinn）

年度商業領袖獎：Marco Bizzarri（品牌Gucci）

年度設計師：Pierpaolo Piccioli（品牌Valentino）

年度模特兒獎：Kaia Gerber

傑出成就獎：Miuccia Prada

施華洛世奇正向改變獎：Vivienne Westwood

(中國時報)