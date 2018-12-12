夏姿‧陳春夏 藝遊幻境

2018年12月12日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

夏姿結合中西文化，創造新式改良型旗袍，並於胸前繡上獨家開發之麻將玫瑰圖騰。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN春夏系列發表現場，用麻將、玉兔等代表圖騰裝飾。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN品牌經典窗櫺紋包，7萬800元。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN圖騰刺繡箱包，7萬4800元。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN黑色中筒網靴，1萬6800元。（SHIATZY CHEN提供）

夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）昨（11）日於品牌中山旗艦店中，舉辦2019春夏男女裝預覽，名為「凝麗」的系列中，以其擅長充滿東方色彩的筆觸，開啟一段僅存於虛擬故事中的華麗冒險。

展開一場華麗冒險

身著品牌的眾人，在創意總監王陳彩霞巧手下，變身迷途的玉兔出發，越過由國粹麻將鋪設而成的拱門圖騰，穿梭於系列當中。長著豐碩果實的石榴樹和地上曼妙蜿蜒生長的萬年靈芝，在玫瑰花叢的陪襯下，成了最沿途最美的風景藍腹鷴、丹頂鶴、北京狗則變身旅途中的最佳旅伴。

伴隨玩心十足的主題，本季在輪廓上也愈顯活力輕盈，婉約的海棠粉、宮闕紫和墨黑、靜白，於光澤感布料、烏干紗及蕾絲的呼應下，飄盪出年輕氣息，獨家開發的印花和異材質拼接手法細節，亦呼應出當下時尚趨勢。配件上，更是釋放混搭精神，品牌縮寫Logo腰帶及模特腳上跳色搭配的運動鞋履和網布短靴，點綴閃耀的施華洛世奇水晶，均延伸出本季融入品牌精神的華麗版圖。

(中國時報)