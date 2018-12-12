BMW全新X5 黑科技藏驚喜

2018年12月12日 04:12 中國時報 陳大任 報導

全新世代BMW X5展現豪華運動休旅SAV（Sports Activity Vehicle）霸氣的王者風範。（陳大任攝）

1.新世代自動倒車輔助系統，可記憶最近的50m移動路徑，我們特意在一條狹窄的山路彎道上測試，打入R檔時，勾選螢幕上的倒車輔助功能，車輛準備好後，方向盤上會顯示綠燈，並自動旋轉，駕駛僅需要半踩煞車控制車速即可讓車輛依原路徑倒車。（陳大任攝）

2.空調資訊採全彩螢幕，左右兩側風口旋鈕以菱形壓花，下方為風量、溫度控鍵。（陳大任攝）

3.溫控置杯架可保冷（3度）、保溫（55度），左右可獨立設定，選配價1.7萬元。（陳大任攝）

4.頂級水晶中控套件包含排檔頭、功能旋鈕及啟動按鈕，排檔頭內有X發光字樣。（陳大任攝）

5.上下對開式電動尾門啟閉，行李廂容量650L至1860L。（陳大任攝）

6.Vernasca真皮內裝、Fine-Wood楊木紋飾板、全景天窗，豪華大器。 （陳大任攝）

歷經20年、3個世代演進，BMW全新世代X5於10月在巴黎車展亮相，總代理汎德搶得首波450台配額，且已接下400張訂單，本月開始交車。這台車之所以熱門，除了基本的豪華、性能及越野能力之外。試駕之後，「黑科技」的驚喜才是最大亮點。

BMW X5上的黑科技包括動動手指就可選取上一首/下一首曲目、調整音量、接聽/拒接來電、設定導航，多達9種手勢；Digital Key手機數位鑰匙可透過NFC上鎖解鎖及發動引擎，必要時甚至可分享數位鑰匙給家人、朋友，讓他們不必拿鑰匙就能開車。另外，X5也具備「你好BMW!」中文聲控功能，可以口語化指令設定導航、播電話、尋找興趣點及開關空調等，車主還可為愛車取名小白、小紅。

令人印象深刻的是自動倒車輔助系統，最貼切的應用場合是在兩車狹路相逢，但是又必須有一車倒退才能疏通的情況，這套系統會幫車主依照原路徑倒車，最長可達50m，我們在停車場繞圈圈測試，車輛果然會依路徑倒車，另在山路有坡的情況下，也能正常發揮。

全新世代BMW X5以最新「X」家族設計語彙融合豪華、運動及越野元素，總代理汎德引進5款汽、柴油規格，車型包含X5 xDrive30d豪華版/旗艦版、X5 xDrive40i豪華版/旗艦版及X5 M50d，售價各為343、373、343、373、535萬元。

(中國時報)