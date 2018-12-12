機能服搭羽絨 保暖抗寒風

2018年12月12日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

The North Face Urban Exploration Seamless Collection GTX BALMACAAN COAT，2萬6380元。（The North Face提供）

夏于喬代言台灣本土戶外品牌山頂鳥，GORE-TEX 3合1防水羽絨短大衣2萬800元。（山頂鳥提供）

AIGLE女裝GORE-TEX兩件式防水羽絨外套2萬8800元。（AIGLE提供）

1.購買前應認明GORE-TEX吊牌及授權品牌，建議可先瀏覽各品牌官網，了解其定義或設計概念。（吳奕萱攝）

2.GORE-TEX重視產品細節，如袖口收縮設計有鬆緊帶、魔鬼粘，或扣環款式加強防風防水效果。（吳奕萱攝）

3.GORE-TEX機能布料具備防風、防水與透氣功能，但本身並無保暖作用，故經常與內層羽絨搭配。（吳奕萱攝）

4.挑選羽絨衣前先「看」，了解成分標示、羽絨填充量，是鑑定羽絨服品質的第一關卡。（吳奕萱攝）

5.專家建議，用手輕輕「搓揉」羽絨衣，若觸摸到一根根羽毛桿，或像摸到茶葉渣的感覺，則代表內含羽毛成分多於羽絨，就不建議購買，好的羽絨衣揉起來應該很滑順。（吳奕萱攝）

氣溫驟降，各類防寒衣物的銷售量也跟著成長，許多民眾注重機能服飾效果，仿間GORE-TEX面料、羽絨外套琳琅滿目，除了觀察價格與外型，如何聰明選購也有竅門。專家表示，GORE-TEX的機能具備防風、防水、透氣效果，但本身並不具備任何保暖功能，因此常與內層羽絨搭配，達到外層防風防水、內層保暖，以符合各種冬季需求。

不要用洗衣粉和柔軟精

山頂鳥建議，首先須認明吊牌，GORE-TEX服飾一定有商標顯示；其次是觀察衣領和帽子，高領口設計有較好的貼合性，可以覆蓋脖子及下巴整個部位，再來袖口設計會有鬆緊帶、魔鬼粘等加強防風防水效果。

清洗方面，GORE-TEX若要用洗衣機，建議在溫水（約40度）中沖洗兩次，並降低洗衣機的轉動速度減少皺摺，不要使用洗衣粉、衣物柔軟精等產品，洗完若無法烘乾，可以用熨斗設定在低溫，不使用蒸氣，同樣可達到活化表布的防潑水效果。

挑選羽絨衣牢記5招

另外，挑選羽絨衣，專家方碩蔚建議有5招：看、抓、揉、聞、潑。其中的「抓」是用手把羽絨衣抓皺後，馬上鬆開，若衣服可立即恢復原來的蓬鬆狀態，即表示羽絨含量較高。而「聞」是指羽絨取自動物性纖維，難免都有一點味道，若聞到過重的氣味，則表示羽絨生產和處理的過程不當，應避免選購。

除了台灣本土山頂鳥，本季The North Face「黑標」Urban Exploration系列也以都市潮流為訴求，結合日式和服剪裁，搭配品牌防風、防寒及防潑水的機能科技（URBAN KIMONO DOWN COAT），穿出簡約不失潮感的風格；法國品牌AIGLE，本季大衣則以防水技術，搭配巴黎設計師俐落剪裁設計，顯瘦感十足。

(中國時報)