2018年12月12日 04:11 中國時報 愛亞

晚間十點，尤加利樹還在旅社的窗外唱歌，我看它張揚著臂膀開心地搖擺著身子唱，玻璃窗上枝枝葉葉的影子簡直有飛翔的意思。遠天黯黑，近空淡白，有一處天的角落還特別明亮，薄薄浮雲掩了月，是陰曆十四的月，但大家都愛看十五月圓的月，看了不夠還要加一句十六的月亮更大，誰人理會沒有名堂的前一天十四的月啊。

颱風將來。晨時還有微微雨，一整日天氣的心情不佳，晚來，月亮是不甘心的月亮，圓和那明光光都擠呀擠，很難擠出重重烏里烏氣的颱風氛圍，於是雲在風裡，月在風裡，天上時而燦亮一下烏暗一下，又燦亮一下又烏暗一下。

關於不甘心的月亮，我記起那一時那一刻。

在月亮光下夜走而身旁有朋友做伴，心中真是溫熱暖滿。尤其在家中我和姊姊們只有吵架的緣份，山裡新交的朋友充滿新鮮滋味，很是珍貴。那個夜晚四方沒有房舍，沒有父母師長，年輕的聲音放肆地歡愉著，漸漸，不過十幾人的隊伍拉長了，兩個一組，四個一堆，最遠的竟然連衣裳顏彩都辨別不出。於是你好聽的聲音說：「我們就慢慢走吧，前面的路燈壞了。 」這樣多年之後，我竟然記住了這有些突梯的話，而那時我不認識你。那時我十七歲。

是在惠蓀農場嗎？你說你也忘記了。

第二天一早颳起了風，有人說再一天可能會轉成颱風，早餐時，七嘴八舌，十七嘴十八舌，大家決定晚上仍和前一天一樣，去月下夜行。在小饅頭和白稀飯，肉鬆、油炒花生米和水炒高麗菜裡談論，對，還有醬瓜，救國團的數十年不變早餐，卻永遠受歡迎。咀嚼的聲浪裡，我腦中有你前一晚說的我其實沒聽清真的話。可是，你呢？你在哪？

早餐過後做了什麼？後續有哪些活動項目全然不記得。午餐後大家在風裡舒服地胡言亂語，樹下石上這躺那睡，女孩子們對剛認識的男生也不避諱，露腿赤足地，女生攤一大片，男生攤一大片，風太好了嘛。這時你走過來，我不敢確定是不是你，我得等你開口，我弄不清你的面貌，但我記得你的聲音。

你走過來又晃過去，沒有和我說話，又過了一會兒人就不見了，怎麼，怎麼回事？昨天晚上說過的那些話呢？也不見了嗎？我不會認錯人吧？

再然後，颱風並沒有來，大家搭了車，回到自己的家，重新面對「你不可以」「你不應該」「我都是為了你好」這些每日必聽。

我不清楚你的臉顏，你的聲音或許也將被聯考逼迫飛走，但我知道，我們會互相想念，一定的。

看到這裡，你想起來什麼了嗎？

是了，你先給我寫了信，我因為矯情，沒有立時回覆，但等到要回信時卻遍尋不到你的信了，這，可怎麼得了。你的自尊會來第二封信嗎？我究竟把你的信藏到何處去了？抑是，父親發現了給做了沒收的處罰？找不到找不到找不到，最後，一切的一切歸零，上學去，放學了，放學了，上學去，我回到沒有你的日子，這對十七歲的少女可是大事。

一天一天，我只記得你信裡稱那一日那一刻天上有一顆不甘心的月亮。

那是個不甘心的月亮嗎？

你還記得那時的你那時的我和那時的月亮嗎？

青春真好，連遺憾都是好的，如若當時我們聯絡到了，就，就有可能談上一場戀愛麼？其實未必，大學聯考我落榜，狼狽地尋工作找頭路，一邊哭泣一邊臭臉，沒多久又想還是得唸書，又忙著準備考夜校，膽子都被自己嚇破了，心中及生活中哪裡會有你？

老來相認，通通信很好，也謝謝你的提議，兩人都寫些「文章」，談雜一些，不必拘泥，不要擔心什麼，寫夠了彼此都可以出書，也是正事一件。

寫作四十年，常常怨怪自己書讀得不夠，真的是「書到用時方恨少」不對，我讀的書已經勉強夠用，是鋪排在心海上讓自己感覺美好的書讀得不夠，讀書予我常如魚餌，讀一讀便上了好作家好文采的鉤，立時便就著引導上案寫將起來，愈寫筆愈順，書便愈讀愈慢緩了。可，那又是另一種樂趣。

你現在在享受什麼樂趣？

今天，本人行文至此。

臨睡，我會特別感謝「不甘心的月亮」。

你也一同，好麼？

(中國時報)