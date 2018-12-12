2018年12月12日 04:11 中國時報 向迅

四一個秋日的清晨，父親終於帶回了一隻貓。

準確地說，是我們和父親一起帶回了一隻貓。那是在另外一村子，在伯父的鄰居家裏。一隻小黃貓。父親用一隻口袋把它裝回了家。

可是沒過多久──也許是幾年之後，這只從三樓跳到地上都完好無損的貓，被鄰居家的狗咬破了肚子。雖然父親請來獸醫為它縫合了傷口，還煎了豬腸給它吃，但它依然沒有撿回一條命。

它可能在此前就已把所有的命都耗光了。九條命一條也不剩。

此後又養了一隻。我對它的印象已然模糊。只記得有一天，這隻貓發烏的鼻子裏忽然冒出許多乳白色的鼻涕，大約是誤食了吃過鼠藥的老鼠。

父親用一把稻草將貓包裹了，走了很遠的路，搭著一架樓梯將它放置到一棵漆樹高高的樹杈上。遠遠望去，就像是一個編織潦草的鳥巢。

有一陣子，父親想起這兩隻貓，就會坐在窗下頹然歎息：怎麼就養不好一隻貓呢？

他肯定是忘記以前說過的話了。

能不能養好一隻貓是需要緣分的。就像有的人家，養的狗就是不咬人，看不了門。他們與一隻咬人的狗無緣。

他以前這樣說。

我在一個漫長的假期養過一隻小貓。巴掌大的一隻。比成年老鼠大不了多少。

白天，我到母親的菜園裏摘菜，它會沿著我的手臂攀爬到我的肩膀上，顫巍巍地站立著，對紅辣椒和番茄充滿了好奇，對掠身而過的蜻蜓和蝴蝶更是垂涎欲滴。每當它們飛過時，它就會伸出一隻前腳，在空氣中比劃著，試圖抓捕。

晚上，它會趴在我的胸脯上打著濕漉漉的呼嚕。

我一動不敢動，更不敢翻身。我怕把它壓扁。

遺憾的是，它都開始磨爪子，開始練習爬樹，開始在房間裏樹立假想敵練習捉老鼠的本領了，卻因貪食一盆小魚而被活活撐死。

那是我從一個遙遠的池塘裏釣回來的一盆魚。為了防止小貓偷食，晚上睡覺前，我特意將那盆魚放置到冬日才能用得著的一個爐子上。沒料到，小貓還是跳進了裝魚的水盆，並吃掉了所有的魚。它圓滾滾的肚子裏，全是活蹦亂跳的魚。

或許是為了彌補多年之前狗所犯下的錯誤，鄰居給我們抱來了一隻體型有小老虎般大的黃貓。但它成天趴在我們的膝蓋上打著響亮的呼嚕，即使老鼠成群結隊地從它身邊經過，它也懶得睜開眼睛。

它太老了。無論我們怎麼逗它，它都無動於衷。

「總比沒有貓要好一點。」

父親這樣安慰自己，也像是安慰那隻貓。

母親這樣安慰自己，也像是安慰那隻貓。

幾年之後，一隻貓打破了我們家與貓無緣的魔咒。

這隻貓在我們家裏生活了十四年，直到父親去世的前一年，它才從我們的生活裏消失。它找到了它最終的歸宿之地。一個我們無法知道的地方。

難以解釋的是，當我得知這隻貓消失的消息時，腦海裏忽然湧上一陣不祥之感。我聯想到了父親。我莫名其妙地覺得，父親的命運和那隻貓的消失有一種神祕的關聯。而那時，他還沒有生病。他還在鎮上工作。

這隻貓給我們帶來了無數樂趣。當然，最重要的是，困擾我們家多年的老鼠，因為它的到來幾乎是在一夜之間銷聲匿跡了。

「它好避鼠。現在連老鼠兒也見不到了。」

父親這樣說。

母親也這樣說。

五

我曾躲在牆壁後偷窺貓吃老鼠，卻被母親阻止了。

母親說，不要偷看牠吃老鼠，否則它的牙齒會變酸。

貓的牙齒真的變酸嗎？母親又是如何知道的？我並不清楚，但是我對母親的話深信不疑。我再也沒有偷看過貓吃老鼠。

現在，家裏又在鬧鼠患。

母親又養了一隻小貓。疥是它整天躲在樓上的暗影裏和家具的縫隙裏，比一隻老鼠還要膽小。我還沒有見過牠。

（完）

(中國時報)