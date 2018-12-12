第39屆旺旺時報文學獎－未來考古

2018年12月12日 04:11 中國時報 李蘋芬

屋簷承受著雨，在夏末今天起，走入野狗散步的沙灘看海的人，在浪的敲擊中暈眩鯨豚跳舞，遙遠的遊戲。看渺小的島，孳衍未竟的故事

你關心天象

遙望山巒的軀體如何為霧氣奄息

指縫有沙，流進愛人的心

與陌生動物一起

等待雲縫間初生的熱

探測這想像之外的宇宙地形

我們懷中的嬰兒，剛剛學會了

愛撫我的眼睛，指出你髮如蓬草

身體側臥如山的蓊綠

（即便我們已從此刻老去）

他剛剛發現了，第一次潮汐

當煥發磷光的蟲子，沿石頭鑽入黑暗

月球行走的軌跡，一路往西

未來有人在此地考古

判定結果不宜生活

我們的水泥房子，冰箱，果凍般凝住的

玻璃時光。漂流為海底棄物

地表皺摺，斷裂如沒有終點的樓梯

不願移居的人類口舌乾燥

記憶著最初的露滴

懷中有嬰兒，嗚咽如幼貓

（倘若我們已遠行）

他的皮膚，流著我的海洋

在他耳際，響起你仰望山群時

有雷聲滾動

作者簡介

1991年生，畢業於師大國文系、台大中文所。曾獲詩的蓓蕾獎、台北文學獎、優秀青年詩人獎、台大文學獎等。並獲國藝會出版補助，正籌備第一本詩集，以寫字為樂、教學為生，詩文散見報刊與雜誌。

寫作心得分享

時報來信時，我正在廚房，平日晚間的油煙伴隨隔夜碗盤，堆疊於狹長空間，我煎了雙蛋荷包，總是憂慮蛋黃太生，它們都在鍋底待得很久。距離耽想親近文學的生活將是如何虛浮、如何潔淨的自己，已經有點遠了，大多數的日子，誰不是數次嘗試拗折己身，適應不同寬幅的抽屜呢？

這樣過著日子，我詫然知覺，字被我寫得魯莽了，詩也遠了，遠在曖曖不明的燈下，我曾經擁有那盞燈的全部光線。入秋以後，我的貓也啟程遠行，我欣羨他抵達眾人無法碰觸的玻璃時光，在人間的十一年，他尚未學語，已然學飛。他教會我，距離不過是色、是物理；他讓我學的，抵抗對生活的懷疑，便是把字寫好了，蛋煎熟了。

(中國時報)