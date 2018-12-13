不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－政治獵巫 追殺吳寶春 鬥臭自己人

吳寶春（本報資料照片）

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中國時報
民進黨立委 管碧玲（本報資料照片）
前環保署副署長 詹順貴（本報資料照片）
卡神 楊蕙如（本報資料照片）
管碧玲連發5文轟吳寶春 藍酸:玻璃心掉滿地

頭條探索／吳寶春因為在國際麵包比賽中得到冠軍，被拍成勵志電影，成為家喻戶曉的台灣之光，但因為承認自己是中國人，被綠營視為非我族類，啟動政治追殺。這些鬥臭自己同胞的人，借用準高雄市長韓國瑜的網路小編名言，「真是噁心極了！」

麵包無獨 國台辦批政治迫害

信用破產者 大剌剌落井下石

因為吳寶春說自己是中國人，承認「九二共識」，立委管碧玲罵他「愛錢不愛國」，請問，據統計，現有百萬台灣人在大陸工作，這百萬人全是「愛錢不愛國」嗎?

前環保署副署長詹順貴，在處理深澳電廠環評案上，立場反覆，被環保團體質疑信用破產，他有何資格批評吳寶春用低薪聘請員工？

「卡神」楊蕙如亦急著跳出來，再砍一刀，批評吳寶春麵包難吃，還不如夜市麵包。難道，沾上政治味，麵包就走味了嗎？

言論自由 不該有兩套標準

吳寶春為何成為綠營眾矢之的？綠營人士主張台獨，費盡心思證明台灣與南島語系有文化、血緣聯結性，美其名台灣是多種族、多元文化的社會，何以吳寶春說自己是中國人，他認同九二共識，就要被全面圍剿，乃至人格追殺，企圖毀滅他的事業？憲法保障人民有言論自由，管碧玲、詹順貴、楊蕙如等人卻欺負同胞、落井下石，莫此為甚。

難道管碧玲等人沒有看見韓國瑜在高雄市長選舉是如何獲勝？韓國瑜的勝利，就是人民對「經濟100分、政治零分」的選擇。選後已經3周，難道民進黨至今還不了解敗選原因？

搶救經濟 台灣不應再分化

行政院長賴清德在敗選檢討中提及，「很多人努力工作，省吃儉用，生活仍然拮据，真能存錢也不多，生活品質不易改善，遑論買車、買房。年輕人不太敢結婚、生子。」賴清德面對台灣困境，他說了實話，如果沒有像吳寶春這樣努力打拚的百萬位台灣之子，至大陸開創事業，賺錢返台支持家庭、支持台灣事業發展，台灣的困局可能會更慘。

年節將至，很快百萬西漂的台商即將搶買機票返鄉過節，歡迎他們的故鄉不應該以「愛錢不愛國」來汙名化他們，台灣不大，不應再以政治意識型態分化彼此。本是同根生、相煎何太急！

(中國時報)

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