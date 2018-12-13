特斯拉自動駕駛闖禍 差點撞死警

2018年12月13日 01:40 中國時報 賴佑維 、 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

全台首例自動駕駛意外，也是全世界第二例。29歲林姓男子前晚駕駛特斯拉Model S電動車，行經國道3號寶山路段時，以時速110公里撞上正在內側車道處理事故的2輛國道警察巡邏車，幸好4名員警機警閃避，未有人受傷，林男表示，因工作疲憊，上交流道後就啟動自動輔助駕駛，至於事故真正原因有待進一步調查。

疲勞駕駛 撞到警車才醒來

對此事故，車廠主管表示，一般人說的「自動駕駛」，其實是「自動輔助駕駛」，人必須要保持清醒，且目前搭載自動輔助駕駛的車款，大概都是level 2或3，距離全自動駕駛的level 5還有段距離。

此外，特斯拉在車主手冊上載明，主動巡航控制無法檢測得所有物體，可能不會因為靜止車輛（如停在路邊的警車）或物體而煞車減速，尤其時速超過80公里時，車主仍須保持清醒注意路況，隨時採行緊急措施。桃園監理站長林正郎表示，台灣未全面開放「自動駕駛」，該功能只能作為輔助。

警方表示，國道警察第6大隊竹林分隊2輛巡邏車前天深夜在國道3號北向內側車道處理交通事故，戴姓、朱姓員警放置三角錐、爆閃燈，並示意後方車輛變換車道，2人看到特斯拉直衝而來，趕緊閃開，該車高速撞上警車，該警車又追撞前方警車，其中特斯拉車頭幾乎半毀，警車後車廂也幾乎全毀，所幸無人受傷。

車廠強調 輔助駕駛不能睡

林男向警方說，他從上午6時上班到晚上10時，上竹南交流道後即開啟自動駕駛功能，但過程一度有關閉，肇事時是否有開啟？自己也記不得，他表示，因工作疲憊，當時精神不濟，撞到警車才醒過來。

另該輛肇事的特斯拉，11月初時曾被網友拍到駕駛椅背後仰45度，疑似呼呼大睡在國道疾駛，網友質疑駕駛是邊開邊睡的慣犯。林則說，當時將車輛借給朋友開，朋友眼睛較小，才會讓人誤會睡著。

遭疑慣犯 澄清借給朋友開

謝姓汽車業代說，該特斯拉為Model S款官網造價約449萬元，其中的自動駕駛功能透過鏡頭及雷達偵測障礙物，若天色太黑，鏡頭偵測功能不佳，可能偵測功能就沒有這麼好。

警方也說，釐清林姓駕駛相關責任後，若確認有睡覺等危險駕駛行為，將依危險方式駕車，處6000元以上24000以下罰鍰。

(中國時報)