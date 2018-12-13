何志偉搶披綠袍 拚KO吳君婷

北市士林大同區立委明年1月補選，藍綠議員紛紛表態參選，其中民進黨市議員何志偉4日在士林、大同區半數里長的勸進聲中，宣布投入北市立委補選。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
何志偉的父親陳勝宏表示，黨內曾有人來跟他談補選，但他不便說明。（陳怡誠攝）

台北市士林、大同選區立委補選，民進黨到底要提名誰？雖然傳出有意徵召小燈泡律師吳君婷，但是民進黨代理黨主席林右昌11日晚與另一位角逐者何志偉的父親、中常委陳勝宏見面後，並未達成共識。何志偉說，「現在就等提名小組最後的答案」。

徵召律師？柯蔡會後公布

昨日民進黨中常會並未如期公布徵召人選。黨內人士表示，由於今天「柯蔡會」登場，會先等雙方會談過後再做處理。

民進黨發言人何孟樺表示，關於立委補選，協調小組召集人鄭文燦還在評估，人選確定後，會提請代理主席林右昌徵召提名。

積極爭取台北市士林、大同選區補選的民進黨市議員何志偉，其父陳勝宏昨天在中常會結束後受訪，被問到黨內是否有人與他就補選一事溝通？他表示，黨內曾有人來跟他談（補選），但「我不便說明」。

被問到是否擔心何志偉不被提名，陳勝宏說，「沒有什麼擔心不擔心的問題，黨來決定」。至於民進黨會提一個不是政治人物的人嗎？陳勝宏說，都沒有講。

何爭出線 脫黨機會很小

前立委姚文智確定請辭立委專心備戰北市長選戰後，何志偉就開始勤走基層、爭取參與補選機會。11日晚，陳勝宏表示，如果黨中央堅持提名吳，不排除脫黨參選。何志偉昨天則表示，會努力到底，但脫黨機會微乎其微。

何志偉昨天受訪時，剛結束一場掃街行程，受訪後還要出席席開100桌的餐會逐桌致意拜票，仍是努力拚選舉。

何志偉說，他不認識這位吳君婷律師，但他自認在地方上擁有組織動員力、過去擔任議員時問政有成績、民調高即戰力強，這些都是他的優勢，「現在就等提名小組最後的答案」。

也曾被點名可代表民進黨參與補選的北市新系議員梁文傑昨則表示，吳君婷這個人選「幾近確定」，但不知道其他人會不會接受，如果確定要徵召吳，「會不會有『副作用』？」而且黨中央也需說服社會及在地議員。

消弭反彈 做對比式民調

據悉，為消弭黨內反彈力道，民進黨中央昨晚漏夜針對有意角逐立委補選者，一一與國民黨徵召的陳炳甫進行對比式民調，黨中央將據此民調數據，最快今天公布民進黨的徵召人選。

(中國時報)

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