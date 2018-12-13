比基層實力 藍白綠三腳督續戰

2018年12月13日 01:40 中國時報 曾薏蘋

台北市立委補選這一局，民進黨輸不得、國民黨死命搶、柯陣營不想讓，綠藍白不但將再度上演大車拚，且民進黨好戲連台，刻正上演黨內互打，若是「喬」不定，有人脫黨參選到底，三腳督成四腳督，一場補選，竟比首都市長選舉還精采！

民進黨台北市立委補選 這一局，是民進黨重中之重，因為士林、大同區是台北市最綠選區，即日起至明年1月27日，民進黨還訂定「40天勝利計畫」，強調擁有基層實力的人選，才是黨考量重點。

姚文智遺留下的士林、大同選區，角逐者眾，蔡英文總統雖一直想推動白綠合作，但台北市長柯文哲的心結一時難解，另一方面，民進黨支持者恐也難接受，面對立委補選僅剩約40天，民進黨自推人選已無回頭路。

民進黨有意角逐者中，以台北市議員何志偉經營最深，備戰已久的他，不僅力挺姚文智選台北市長，更不惜放棄爭取議員連任，就是為了布局立委補選這一役，未料九合一大選民進黨大敗，補選人選的背景，成為黨內重要考量依據。

何志偉因家族經營陽信銀行，民進黨籍的父親陳勝宏、母親前立委薛凌夫婦主導的陽信商銀，旗下「陽信融資租賃（中國）有限公司」上海正式掛牌營業。

何志偉不僅是政二代，家族還在大陸有生意，他不選議員連任後，大嫂主播鍾佩玲接棒，現在何又要選立委，黨內憂心予外界觀感，一家「整碗捧去」，因此傳出，民進黨想把這一席給形象清新的新人吳君婷，而這些日前約談有意參選的人，只是個過場。

前晚傳出民進黨黨內將徵召姚文智競選辦公室發言人、小燈泡家屬委任律師吳君婷出馬，何志偉反彈，表達堅決參選的決心。

面對這一局，柯家軍有意派出台北市無黨籍議員陳建銘的女兒陳思宇、國民黨則派出同是出身政治世家的陳炳甫，若是這局勢，何志偉的政二代色彩其實並非問題。吳君婷知名度不高，也無政治經驗，但不管是三足鼎立或四強爭霸，可說是「人人有信心、個個沒把握」。

(中國時報)