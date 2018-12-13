白綠合作破局 柯推陳思宇出馬

2018年12月13日 01:40 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨確定徵召市議員陳炳甫出馬參選士林、大同區立委補選，民進黨則幾乎確定，由律師吳君婷、議員何志偉其中一人出馬；反觀台北市長柯文哲方面，雖然「柯家軍」或「白綠合作」的傳言都不間斷，柯卻始終沒有鬆口。但據了解，柯文哲已然捨棄白綠合作的可能性，且已經決定要推派觀傳局長陳思宇披「白袍」參選，明（14）日將由幕僚學姊黃瀞瑩陪同登記參選。

雖然白綠合作傳言不斷，但日前柯妻陳佩琪在臉書大罵，選前被綠營痛毆，選後又說別計較，天底下哪有這樣的道理，還直接批民進黨手段狠、心更凶殘；柯文哲12日也一改原本「隨緣」的態度，面對小英總統文膽姚人多致歉，直接回應「噁心」。

親近柯文哲的幕僚透露，白綠確定分手後，民進黨種種「追打」的行為，柯文哲已經很明確定調，不可能在明年立委補選白綠合作，至於為什麼遲遲不公布由誰出馬參選，因為「柯一點都不急，無論對方推誰，我們就是推自己屬意的人選。」

該名幕僚表示，柯文哲要推派的就是陳思宇，陳的父親是士林在地議員陳建銘，擁有基層實力，陳思宇也是柯家軍名單上，評估最有機會勝選的人選。因此，目前規畫將在周五，由黃瀞瑩陪同陳思宇正式登記參選，但柯文哲不會現身陪同。

但陳思宇昨被詢問參選意願時，仍不願鬆口證實，但她坦言，在士林地方上，無論買東西、逛街、搭計程車，確實有很多人都說她應該要出來，「給我滿大信心跟力量」，自己一直都在備戰，包括籌備跨年晚會、觀傳局業務等，希望大家「耐心等候」，有最新訊息就會跟外界報告。

(中國時報)