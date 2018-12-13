國民黨徵召 陳炳甫帶鋼盔嘎伊拚

2018年12月13日 01:40 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

競爭激烈的台北市立委補選，國民黨北市黨部確定徵召市議員陳炳甫出征。陳表示，對「個人」而言，參選是下策，因為還沒就職就再次參選，即便選上，11個月後又要再選一次，但他認為，民進黨執政以來荒腔走板，立法院國民黨團屈居較少席次，針對重大議題只能束手無策，所以國民黨不可以在此次選戰缺席，「決定接受徵召再出發，帶著鋼盔嘎伊拚！」

士林、大同區是由前立委姚文智辭職後留下的席次，民進黨有輸不得壓力，加上當地是綠營票倉，藍營雖有不少人被點名，但「刪去法」之後，只剩下剛連任中山、大同市議員的陳炳甫最有一搏機會。此外，陳炳甫的姊姊陳玉梅過去也是在地議員，生前一直想拚立委，陳炳甫參選，也算是完成姊姊遺願。國民黨中央提名協調小組上周五約見陳炳甫，明確表達想要予以徵召。

陳炳甫經過長考，12日宣布接受徵召。陳說，姊姊深耕大同區25年，雖一直致力於大同區的發展，但礙於很多法規、權責都在中央，如果他這次能夠代替姊姊，順利邁進、監督中央，就可以在更高的位置與視野爭取在地發展。

但他不諱言，目前碰到兩個狀況，一是支持者心疼他才選上又要選，11個月後還要再選，勞民傷財，也太過冒這險，另有人對他還未上任，就要再度參選，觀感不佳。陳炳甫表示，「這部分確實對我造成很大壓力」，但與幾位前輩討論，且認為民進黨有6人表態參選，甚至台北市長柯文哲不是政黨，也點名4人備戰，「對我們來講，國民黨絕對不能在這次選戰中缺席，自己有這個責任、義務，為下一代努力。」不管未來是三腳督、四腳督，自己都會努力，以勝選為目標。

國民黨組發會主委李哲華對此表示，4年前台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷為現任立委辭職參選縣市長，民進黨在選後補選也是提名剛當選議員的黃國書、陳素月，兩人並順利當選，因此有前例可循。

(中國時報)