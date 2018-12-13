第一場柯蔡會 今北門廣場見

2018年12月13日 01:40 中國時報 崔慈悌 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

選後蔡英文總統約見六都首長，第一場會面就是今天下午登場的「蔡柯會」。因會前蔡英文已經定調她已非民進黨主席，所以不會和台北市長柯文哲談政治，只談市政，因此，最後雙方敲定在北門廣場聽取西區門戶計畫簡報後，再轉往北門郵局會議室討論，全程公開。

蔡柯會確定舉辦後，一度傳出兩人要在北市府碰面，但正值外界關注「白綠合作」議題，最後總統府、北市府敲定會議地點在「第三地」較適合，且全程對媒體開放，盼杜絕外界政治聯想。

總統府發言人林鶴明昨天表示，蔡總統在選後與六都市長當選人通話時，即表達將會安排與幾位市長就未來施政方向與重大政策，有哪些需要中央政府共同協力，或進一步研商等等，進行了解與會商。

林鶴明表示，此次會面將針對北市府正推動的重大市政建設進行討論，包含社會住宅，還有攸關首都圈國民居住安全與都市發展的都市更新、老危住宅更新，及其他柯市長提出的市政議題等，期盼中央與地方一同合作，讓市政推動更加順利。林鶴明也強調，北門郵局是中華郵政公司與台北市政府正在規畫進行的重大公辦都更建設案，也可實際了解推動狀況。

北市府發言人劉奕霆則表示，蔡柯會地點最後之所以選在北門，是由總統府方面提出，市府也覺得沒問題，雙方才拍板；協商過程中，雙方都希望能公開討論，且是針對市政議題，外界稱「柯市長對總統有怨言、不想要碰面」，是過多解讀，只要是尋求政策上的合作，作為縣市政府，非常歡迎總統到訪。

(中國時報)