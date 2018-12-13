姚人多求饒 柯嗆把戲多、噁心

2018年12月13日 01:40 中國時報 崔慈悌 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「蔡柯會」今登場，為促成「白綠合」，選前替姚文智操盤的蔡總統文膽姚人多，昨晨發文，向餘恨未消的柯P夫婦致歉；不過對這篇600多字「道歉文」，柯昨不以為然嗆說「把戲真多」，還補一句，「5年前看到這種文青體會覺得很感動，現在看到文青體，覺得很噁心！」

選前遭綠圍剿 柯仍有怨

現任海基會副董事長的姚人多，九合一替民進黨台北市長候選人姚文智操盤，姚文智選前痛批柯P，英賴和民進黨中央選前也全力挺姚，讓柯P差點落選。北市副市長陳景峻日前就透露，柯P「心中仍有怨」，等氣消再談合作會比較好。

昨姚人多49歲生日，為促成「白綠合」，凌晨發文指出，民進黨敗選以來，他一直沉默，因自己很清楚，是個需要被檢討的人。他對蔡總統充滿歉意，「因為我，她被外界說成是文青治國。為此我一直很自責」。他解釋，其實自己一點都不文青。「這兩字加諸在身上，我充滿無奈」。

不過他說，兩周前已退出所有總統幕僚群組，「我也不再負責總統文稿小組，我希望文青這兩字，在我退出後可告一段落」。

對「蔡柯會」將舉行，但柯P夫婦對民進黨餘恨未消，「在這，我願向他們二人致上最深的歉意」。但姚人多說，姚文智是兄弟，不後悔幫他。「如果時間倒轉再來一次，還是會去幫他」。

姚po文求息怒 柯不領情

姚人多接著對柯P溫情喊話，強調競選過程中，如有得罪地方，「還請柯市長大人有大量。台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒」。

他誇蔡英文是好總統，「有旁人看不到的溫暖跟堅持。並說，做過總統幕僚，他看得很清楚。「這陣子，您辛苦了，為了台灣，請您務必堅持下去，加油！」

雖然姚人多釋出善意，但柯P顯然不領情。柯昨未安排公開受訪行程，但一聽到媒體詢問姚道歉，仍停下腳步，先是表示，「他也不是主謀啊！」接著又一連回兩句，「把戲真多、把戲真多！」表情、語氣相當不以為然。

媒體追問，所謂「把戲」是指民進黨仍想爭取白綠合作嗎？柯未正面回應，卻重炮回擊，5年前看到文青體會覺得很感動，現在看文青體會覺得很噁心！

(中國時報)