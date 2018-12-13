蔡言不符實 感人金句變幹話

蔡英文五大文青金句

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中國時報

前總統文膽姚人多向柯文哲致歉，反遭柯批評5年前看到會感動的「文青體」，現在看到只覺噁心，過去為小英寫過多篇膾炙人口文稿的姚人多，在外界痛批小英「文青治國」聲中首當其衝，成為代罪羔羊「頭號戰犯」。

儘管姚人多從不承認自己是「文青」，不過蔡從上屆參選總統敗選，到贏得勝選上任，發表過多篇感人文稿，幾乎都有姚人多的手筆和影子。

2012年蔡英文參選總統，敗給爭取連任的馬英九，敗選當晚發表感言，要大家站在身後給予支持，聽到「下一次，我們一定走完最後一哩路」那一刻，不少現場和電視前支持者都流下熱淚，也為之後從地方到中央選舉，一路過關斬將、大獲全勝奠定基石。

2015年蔡英文捲土重來，那年10月成立競總發表談話，強調「這次選舉，不是要打敗任何人，而是要打敗這個國家的困境」，贏得不少民心，寫出這句話的也是姚人多。

這些話語，不只感動一般民眾，也感動柯文哲，不過隨著蔡英文執政成績不受肯定，民調愈來愈低，「文青金句」到現在反成為「最大幹話」。

從「謙卑、謙卑、再謙卑」、「如果政府沒聽見，你可以拍桌子」，到「勞工是我心中最軟一塊」，民眾漸漸發現，「文青體」不能當飯吃。

當民眾拍桌沒用，勞工調薪無感，怒氣自然轉移到為小英寫稿的姚人多身上。儘管姚人多從今年6月中就調到海基會任副董事長，但外界還是把姚歸為小英幕僚和左右手。

民進黨確定九合一選舉提名姚文智參選台北市長初期，外界質疑蔡英文和黨中央打假球，姚人多主動請纓協助姚文智操盤，隨即堵住質疑的嘴。

其實姚人多還是姚人多。柯文哲與其說是批評「文青體」噁心，不如說是對蔡政府「言不符實」的作法不認同，要怪，應是怪小英，而不是姚人多！

(中國時報)

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