假公務真旅遊 移民署長遭拔官

遭爆假公濟私、被火速調職的前移民署長楊家駿，昨召開2次記者會澄清，指視察地方被帶去景點，可了解地方民情，推廣到國際。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

移民署長楊家駿遭爆公器私用，內政部火速處置，降調內政部參事。內政部長徐國勇昨表示，楊遭內部爆料，顯然有「領導統御」問題，這是調職主因，至於其他傳聞交政風處調查。廉政署已指示移民署政風室調查，全案朝偽造文書、貪瀆方向偵辦。

周刊爆料楊家駿以公務之名帶太太四處玩樂，有假公濟私之嫌，昨內政部先將楊降調參事。內政部政次陳宗彥說，雖然案件還在調查，但基於需要，楊回調內政部參事，由副署長鐘景琨暫代職務。

據指出，楊在考察中安排大量旅遊行程，還要同仁當司機、搬運工和攝影師，11月行程，玩遍崑濱伯工廠、台南水晶教堂跟林百貨，還享無菜單料理，入住五星桂田酒店，3天2夜中與移民事務相關行程僅3小時。

楊也被爆喜延壓公文、甚至公文莫名消失，常用言語霸凌部屬等爭議；面對批評，楊發表千字文聲明，對外表示考察事項一切合法，可被檢驗，還強調帶妻子是因她外語能力好，可與新移民溝通、拉進與同仁距離。他說，自己是有話直說的人，如果同仁不滿他願檢討改進。

楊表示，他把移民署長當公職生涯最後職務，就任後試著「翻轉移民署文化」，可能讓同仁不適或不習慣，離開後願擔任移民署「終身志工」。

楊家駿曾被立委形容與蔡總統交情深厚，因蔡是楊家駿台大學姊；立委稱，國民黨主席吳敦義2009年上任行政院長前的「訪港風波」，就是時任香港事務局長楊家駿洩密給蔡英文，但蔡否認，楊家駿後來升移民署長，也因與蔡這層關係被外界形容後台硬。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，事件如屬實，是非常不好的示範，內政部要嚴格調查勿枉勿縱。暫代移民署長的副署長鐘景琨說，對爆料內容感到訝異，至於平日楊外出行程安排，他不了解。

(中國時報)

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