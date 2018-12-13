恃才傲物牆頭草 調職署內叫好

楊家駿遭爆公器私用！　蔡總統學弟官運亨通
友善列印
中國時報

移民署長楊家駿遭改調參事，除了因爆發在內閣人事敏感時期外，最主要還是楊一直認為他是因要改革移民署不好文化，才遭內部排擠，殊不知是他個人不改跋扈、爭議的領導風格，更是「嚴以律人、寬以待己」標準，所以在爆出「假公務真旅遊」爭議後，內政部直接拔官，讓楊措手不及。

假公務真旅遊 移民署長遭拔官

楊家駿是調查員出身，後來辭職赴美攻讀法學，因有台大法律系學歷，被稱是小英學弟，有人說他在陸委會跟著蔡英文，還會被他否認，強調自己早在公平交易委員會時，就已和蔡共事過，隱約暗示自己與蔡關係很深。

楊頭腦靈活口才便給，官越做越大，恃才傲物個性愈加明顯。在陸委會時，他的領導處事就引發過很多爭議，蔡英文後來與他漸行漸遠。楊經歷扁、馬、蔡三朝，他昔日同事就曾批評，楊是風吹哪就往哪倒，2016年蔡英文就任總統，楊沒有高升，反而從陸委會主祕兼發言人，降調參事，「明眼人早看出，他非小英人馬」。

後來，移民署副署長張琪退休，遭冷凍的楊透過國安會有力人士牽線，找上內政部長葉俊榮，搶得副署長一職，不知情的葉以為楊真是小英愛將，1年後提報楊當署長，葉還頒發模範公務員給他，如今淪為笑柄。

徐國勇上任後，對楊的底細了然於胸，早在此事爆發前，就聽到楊在移民署的種種，並指示政風室清查楊的核銷報帳，但楊自我感覺良好，繼續在移民署推動他的「翻轉改革」，所以當楊被閃電拔官後，移民署內一致叫好，與黯然下台的楊家駿仍喊著說今後要當移民署終身志工，形成強烈對比。

(中國時報)

美珠掌台灣金聯 年收入最高837萬
假公務真旅遊 移民署長遭拔官 林美珠掌台灣金聯 年收入最高837…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。