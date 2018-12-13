恃才傲物牆頭草 調職署內叫好

2018年12月13日 01:40 中國時報 陳鴻偉

移民署長楊家駿遭改調參事，除了因爆發在內閣人事敏感時期外，最主要還是楊一直認為他是因要改革移民署不好文化，才遭內部排擠，殊不知是他個人不改跋扈、爭議的領導風格，更是「嚴以律人、寬以待己」標準，所以在爆出「假公務真旅遊」爭議後，內政部直接拔官，讓楊措手不及。

楊家駿是調查員出身，後來辭職赴美攻讀法學，因有台大法律系學歷，被稱是小英學弟，有人說他在陸委會跟著蔡英文，還會被他否認，強調自己早在公平交易委員會時，就已和蔡共事過，隱約暗示自己與蔡關係很深。

楊頭腦靈活口才便給，官越做越大，恃才傲物個性愈加明顯。在陸委會時，他的領導處事就引發過很多爭議，蔡英文後來與他漸行漸遠。楊經歷扁、馬、蔡三朝，他昔日同事就曾批評，楊是風吹哪就往哪倒，2016年蔡英文就任總統，楊沒有高升，反而從陸委會主祕兼發言人，降調參事，「明眼人早看出，他非小英人馬」。

後來，移民署副署長張琪退休，遭冷凍的楊透過國安會有力人士牽線，找上內政部長葉俊榮，搶得副署長一職，不知情的葉以為楊真是小英愛將，1年後提報楊當署長，葉還頒發模範公務員給他，如今淪為笑柄。

徐國勇上任後，對楊的底細了然於胸，早在此事爆發前，就聽到楊在移民署的種種，並指示政風室清查楊的核銷報帳，但楊自我感覺良好，繼續在移民署推動他的「翻轉改革」，所以當楊被閃電拔官後，移民署內一致叫好，與黯然下台的楊家駿仍喊著說今後要當移民署終身志工，形成強烈對比。

(中國時報)