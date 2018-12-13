林美珠掌台灣金聯 年收入最高837萬

前勞動部長、蔡總統表姊林美珠。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前勞動部長、蔡總統表姊林美珠，養病10個月後「復出」，12日低調完成台灣金聯資產管理公司董事長交接。據知，台灣金聯董事長一職月薪31萬元，年領13.5個月，若再計入最高額獎金，年薪可入帳837萬元。台灣金聯解釋，林具法律專長，適才適所。

林美珠2017年2月接下勞動部長，挾皇親國戚背景，大力推動「一例一休」，結果引來各界對法規抱怨不斷，今年2月她因罹癌而請辭。本月初經行政院核定，接任台灣金聯董事長。

台灣金聯歷任董座皆是財政部指派公股代表，這次，台灣金聯12日召開董事會，一致同意現為合作金庫銀行法人代表董事的林美珠擔任新任董事長，通過後「神速」完成交接，原任董事長鄭明華退休。

據悉，台灣金聯董事長月薪31萬元，每年固定13.5月薪水，收入總計418.5萬元。依《財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》規定，非固定收入，也就是獎金，不能超過固定收入，可算出林美珠一年最多能合法領到837萬元，知情人士透露，台灣金聯「獲利都非常好」，輿論直指這是「酬庸」，更痛批「只剩兩年能撈則撈」。

專門協助金融機構處理不良債權的台灣金聯，是為處理1997年亞洲金融風暴後，國內金融業整體逾放金額過高，在2000年發布《金融機構合併法》，由30家包括公民營國銀，和3家票券公司共同集資成立，因此，歷任董座都是財政部指派公股代表。

面對輿論批評，與林美珠相熟的財政部官員說，盼外界「理性公平看待」，認識林美珠的人都很肯定她的法律專業能力，台灣金聯董座薪水雖不少，但既然林是人才，就應給她應有待遇，不應稱「肥貓」。不過民眾相當反彈，大罵總統人馬占肥缺，「吃相難看」。

(中國時報)

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