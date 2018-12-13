國民黨2020人選 初選機制成角力點

國民黨明年全代會一大任務是通過總統參選提名人。圖為去年全代會寫下歷屆全代會人數之最。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，2020年總統黨內初選開打，初選機制成為角力重點。近來中生代與「擁朱派」鼓吹黨內初選應採全民調，但據了解，「擁吳派」則醞釀，直接由中常會提名、審查，通過後交由全代會處理，以確保黨主席吳敦義成為候選人。

吳強調一定會公平合理

但是吳敦義昨在行程中受訪強調，黨一定會有公平合理機制，「這點是無庸置疑的」。

誰能代表國民黨出馬角逐2020大選，檯面上就屬吳敦義、新北市長朱立倫討論度最高，吳身為黨主席掌控黨機器，也有制定遊戲規則的優勢；朱則擁有領先的高支持度，雙方不相上下，初選機制該如何進行也就成為各方關注焦點。

從2008年起，國民黨總統提名辦法為黨員投票占30％、民調70％，但藍委林為洲與準台北市議員羅智強聯名發表「黨務革新宣言」，主張總統提名初選應採「全民調」，經黨正式提名的總統候選人，也應直接接任黨主席，並規畫立委提名。藍天行動聯盟昨也號召10餘人聚集黨中央外抗議，同樣要求2020總統黨內提名應採全民調，推出清新、符合眾望的戰將。

但是據了解，擁吳派有人建議，總統人選直接由中常會提名、審查通過後交由全代會處理之想法，似乎有意透過挺吳中常委，確保吳敦義出線。

看戲人多 難防見縫插針

對此，中常委江碩平坦言確實聽過「外面的人」提起，「我說這不是很公平，對現任黨主席一定有利，也無法說服大家，這提議不好」，如此一來能否代表真正黨意或民意也是件困難的事。

「現在誰要參選都不知道，外面在講這些不是很好」江碩平認為，黨基本上最好有個辦法，讓想參選的幾組人去討論、決定，如此一來大家沒話講，黨才會團結。他也說，現在外面看戲的人太多了，黨不應給外人見縫插針的機會。

誰說了算 還要繼續協調

中常委姚江臨也說「黨有黨的辦法」，從總統到村里長都一樣，提名辦法就是民調70％、黨員30％；若有兩組人以上，要用什麼方式就再協調，「不是誰說了算，他們要用全民調、黨員投票等方式，就他們去協調，不是我們要怎樣就怎樣。」

吳敦義昨受訪則稱「用什麼方式，每個黨不同，同一個黨也有不同方式」，目前中選會對選舉日期都還沒確定，立委、總統選舉分開或合併舉行，時間點會有不同。他強調，一切依黨內過去規矩，並考量中選會決定，國民黨一定會有公平合理機制產生，「這點是無庸置疑的」。

(中國時報)

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