遊戲怎麼玩 制度都應透明接地氣

2018年12月13日 01:40 中國時報 楊佳穎

九合一選舉民進黨兵敗如山倒，國民黨挾著勝選優勢面對2020總統大選，制度該怎麼進行，率先讓各方角力浮出檯面。但無論是依照所謂30％黨員、70％民調之規定，或全民調，國民黨都應謹守公開透明立場，取得黨員的認同及信任，才能被社會大眾接受，別再將一手好牌硬生生玩壞。

國民黨主席吳敦義日前一席總統提名布局可能落在明年5、6月話語，在黨內掀起爭議，更挨批「司馬昭之心」；近日中生代藍委林為洲等人又具名開出第一槍，建議採全民調，都逼得吳敦義出面強調，黨只是初步評估，還沒開始動手設計日程表；且黨一定會有公平合理的機制，這點無庸置疑。

不過，面對檯面上吳敦義、新北市長朱立倫兩顆「太陽」，黨的遊戲規則又遲遲未確定，各方喊話聲浪不斷，如今甚至傳出擁吳派有人拋出總統人選直接由中常會提名、審議後送交全代會處置之想法，欲確保吳敦義出線，可見雙方人馬暗潮洶湧，拉長時間僅是徒留操作空間。

再回顧過去，國民黨經歷「換柱」、新竹縣提名「楊文科模式」，惹出大大小小提名風波，每回都讓國民黨的聲名跌落谷底、場面難看，更減低民眾信任感；再加上國民黨眼看「韓流」崛起，理應理解「接地氣」的重要性，絕不能再一手操弄，應盡快確立初選制度，並步步依循、公開透明產生候選人，讓大家心服口服之餘，也能為勝選氣勢再添一股正當性，並呼應改革浪潮。

(中國時報)