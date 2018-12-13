遊戲怎麼玩 制度都應透明接地氣

友善列印
中國時報

九合一選舉民進黨兵敗如山倒，國民黨挾著勝選優勢面對2020總統大選，制度該怎麼進行，率先讓各方角力浮出檯面。但無論是依照所謂30％黨員、70％民調之規定，或全民調，國民黨都應謹守公開透明立場，取得黨員的認同及信任，才能被社會大眾接受，別再將一手好牌硬生生玩壞。

國民黨主席吳敦義日前一席總統提名布局可能落在明年5、6月話語，在黨內掀起爭議，更挨批「司馬昭之心」；近日中生代藍委林為洲等人又具名開出第一槍，建議採全民調，都逼得吳敦義出面強調，黨只是初步評估，還沒開始動手設計日程表；且黨一定會有公平合理的機制，這點無庸置疑。

不過，面對檯面上吳敦義、新北市長朱立倫兩顆「太陽」，黨的遊戲規則又遲遲未確定，各方喊話聲浪不斷，如今甚至傳出擁吳派有人拋出總統人選直接由中常會提名、審議後送交全代會處置之想法，欲確保吳敦義出線，可見雙方人馬暗潮洶湧，拉長時間僅是徒留操作空間。

再回顧過去，國民黨經歷「換柱」、新竹縣提名「楊文科模式」，惹出大大小小提名風波，每回都讓國民黨的聲名跌落谷底、場面難看，更減低民眾信任感；再加上國民黨眼看「韓流」崛起，理應理解「接地氣」的重要性，絕不能再一手操弄，應盡快確立初選制度，並步步依循、公開透明產生候選人，讓大家心服口服之餘，也能為勝選氣勢再添一股正當性，並呼應改革浪潮。

(中國時報)

國民黨2020人選 初選機制成角力… 傳邁接民進黨黨魁 英仍然府黨一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。