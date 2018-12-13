傳邁接民進黨黨魁 英仍然府黨一把抓

英系陳其邁已成為最有希望的新任黨主席。圖為陳其邁邀支持者喝咖啡人氣爆棚。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨主席補選明天截止登記，迄昨天只有台灣民意基金會董事長游盈隆宣布參選。不過，民進黨中生代中，最有希望的林佳龍、陳其邁、鄭文燦，在鄭、林無意願後，英系陳其邁已成為最有希望的新任黨主席，據傳陳也有意願接下重擔，可能今天領表參選，意味府黨再由蔡英文一把抓。

民進黨內部人士透露，英系的陳其邁，與蔡英文的默契及配合度勢必優於其他人，未來蔡英文要選連任，候選人與黨主席的互動必須要非常好。因此陳其邁出線機率非常高，只是一旦陳其邁接下黨主席後，陳將成為蔡英文在黨的代理人，府黨又回到是蔡英文一手抓的局面。

不過，陳迄昨晚仍未明確表態，倒是游盈隆昨召開「救亡圖存 義無反顧」記者會宣布參選。他說，現在的民進黨派系利益大於黨的利益，充滿密室協商「還能不迷失嗎？」，他站出來就是要扭轉歪風。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天中常會後受訪表示，大選後到現在，大家都沒有坐下來談，「我覺得民進黨過去大家都是好朋友、老戰友，現在好像搞得大家變成有話不敢講。」他建議，應由蔡總統以其高度召集、懇談，其他人很難越殂代庖，有被點名到或有意願者要趕快表達，「現在沒有機會在你看我、我看你了。」

柯建銘說，民進黨應該考慮如何東山再起、捲土重來，黨主席當然很重要，「府、院、黨、黨團、四角關係，大家無法坐下來是居中有派系衝突嗎？」

他說，「我常講世代要合作、派系要休兵，可能的人選也不多，應該就是懇談，共推，我相信基本的智慧民進黨應該有吧！」

對已表態的游盈隆，柯建銘說，黨員要參選黨主席，大家都有權利，有被提出來的這幾個人選，大家都是很熟的朋友、老戰友，不管誰當黨主席，全黨都要一致來幫忙他。媒體追問，最後會不會沒人？變成游盈隆當選？柯建銘說，不會啦！怎麼可能呢，相信這兩天內會有答案。

(中國時報)

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